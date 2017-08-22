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21:30 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Вторая победа журналистов!


В седьмом туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев и корреспондент "СЭ" Виталий Айрапетов.

Безоговорочная победа журналиста. Айрапетов угадал точный счет двух матчей – "Тосно" – "СКА-Хабаровск" (0:0) и "Динамо" – "Уфа" (1:1), одну разность и два исхода. Андреев предсказал точный счет матча "Урал" – ЦСКА (0:0), а также два исхода.

7-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Андреев

Айрапетов

ТОСНО – СКА-ХАБАРОВСК – 0:0

1:0 – 0 очков

0:0 – 3 очка

УРАЛ – ЦСКА – 0:0

0:0 – 3 очка

1:1 – 2 очка

СПАРТАК – ЛОКОМОТИВ – 3:4

1:1 – 0 очков

0:0 – 0 очков

РУБИН – АНЖИ – 6:0

3:0 – 1 очко

2:0 – 1 очко

АМКАР – ЗЕНИТ – 0:1

0:2 – 1 очко

0:3 – 1 очко

ДИНАМО – УФА – 1:1

1:0 – 0 очков

1:1 – 3 очка

РОСТОВ – КРАСНОДАР – 0:0

1:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

АХМАТ – АРСЕНАЛ – 1:2

2:0 – 0 очков

3:0 – 0 очков

Итого

5 очков

10 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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