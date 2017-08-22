Конкурс прогнозистов РФПЛ. Вторая победа журналистов!

В седьмом туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев и корреспондент "СЭ" Виталий Айрапетов.
Безоговорочная победа журналиста. Айрапетов угадал точный счет двух матчей – "Тосно" – "СКА-Хабаровск" (0:0) и "Динамо" – "Уфа" (1:1), одну разность и два исхода. Андреев предсказал точный счет матча "Урал" – ЦСКА (0:0), а также два исхода.
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7-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Андреев
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Айрапетов
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1:0 – 0 очков
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0:0 – 3 очка
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0:0 – 3 очка
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1:1 – 2 очка
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1:1 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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3:0 – 1 очко
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2:0 – 1 очко
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0:2 – 1 очко
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0:3 – 1 очко
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1:0 – 0 очков
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1:1 – 3 очка
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1:0 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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3:0 – 0 очков
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Итого
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5 очков
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10 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.