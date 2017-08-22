Конкурс прогнозистов РФПЛ. Вторая победа журналистов!

В седьмом туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев и корреспондент "СЭ" Виталий Айрапетов.

Безоговорочная победа журналиста. Айрапетов угадал точный счет двух матчей – "Тосно" – "СКА-Хабаровск" (0:0) и "Динамо" – "Уфа" (1:1), одну разность и два исхода. Андреев предсказал точный счет матча "Урал" – ЦСКА (0:0), а также два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.