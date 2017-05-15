В 28-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей ТАШУЕВ и корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
На этот раз победу одержал специалист. Ташуев угадал точный счет матча "Уфа" – "Анжи" (2:1), три разности и два исхода. Потапова предсказала точный счет матча "Амкар" – "Спартак" (0:1) и пять исходов. Благодаря своему результату Ташуев вышел на первое место в зачете специалистов.
|
28-й тур
|
Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
|
Ташуев
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Потапова
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3:1 – 1 очко
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4:0 – 1 очко
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2:2 – 2 очка
|
0:2 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
0:1 – 3 очка
|
1:2 – 1 очко
|
0:1 – 1 очко
|
1:2 – 0 очков
|
2:1 – 1 очко
|
0:1 – 2 очка
|
0:2 – 1 очко
|
2:1 – 3 очка
|
1:1 – 0 очков
|
2:0 – 2 очка
|
1:0 – 1 очко
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Итого
|
11 очков
|
8 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.