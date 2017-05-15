23:00 15 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ.
Ташуев - лучший среди специалистов

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В 28-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей ТАШУЕВ и корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

На этот раз победу одержал специалист. Ташуев угадал точный счет матча "Уфа" – "Анжи" (2:1), три разности и два исхода. Потапова предсказала точный счет матча "Амкар" – "Спартак" (0:1) и пять исходов. Благодаря своему результату Ташуев вышел на первое место в зачете специалистов.

28-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Ташуев

Потапова

ЦСКА – АРСЕНАЛ – 3:0

3:1 – 1 очко

4:0 – 1 очко

УРАЛ – КРАСНОДАР – 1:1

2:2 – 2 очка

0:2 – 0 очков

АМКАР – СПАРТАК – 0:1

2:1 – 0 очков

0:1 – 3 очка

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ЗЕНИТ – 1:3

1:2 – 1 очко

0:1 – 1 очко

ЛОКОМОТИВ – ОРЕНБУРГ – 4:0

1:2 – 0 очков

2:1 – 1 очко

ТОМЬ – ТЕРЕК – 1:2

0:1 – 2 очка

0:2 – 1 очко

УФА – АНЖИ – 2:1

2:1 – 3 очка

1:1 – 0 очков

РОСТОВ – РУБИН – 4:2

2:0 – 2 очка

1:0 – 1 очко

Итого

11 очков

8 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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