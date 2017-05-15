В 28-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей ТАШУЕВ и корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

На этот раз победу одержал специалист. Ташуев угадал точный счет матча "Уфа" – "Анжи" (2:1), три разности и два исхода. Потапова предсказала точный счет матча "Амкар" – "Спартак" (0:1) и пять исходов. Благодаря своему результату Ташуев вышел на первое место в зачете специалистов.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.