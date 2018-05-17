23:30 17 мая | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ: специалисты победили журналистов, Борис Игнатьев – №1


В 30-м, заключительном, туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили трехкратный чемпион России в составе "Спартака" Виктор Булатов и шеф отдела футбола "СЭ" Илья Андреев.

Победу одержал специалист, набравший 8 очков. Булатов угадал точный счет матча "Ростов" – "Урал" (1:0), одну разность и три исхода, Андреев же предсказал одну разность и четыре исхода.

По итогам конкурса прогнозистов в сезоне-2017/18 уверенный реванш за прошлогоднее поражение взяли специалисты – в их активе 199 очков против 174 у журналистов.

В личных зачетах победы одержали: у журналистов – Филипп Папенков (20 очков), у специалистов – Борис Игнатьев (18 очков), ставший обладателем главного приза – подписки на "СЭ" на второе полугодие 2018-го – первое полугодие 2019-го. Поздравления победителям!

30-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Булатов

Андреев

ЦСКА - АНЖИ - 2:1

3:0 - 1 очко

4:0 - 1 очко

АРСЕНАЛ - ЛОКОМОТИВ - 2:0

1:1 - 0 очков

1:0 - 1 очко

ЗЕНИТ - СКА-ХАБАРОВСК - 6:0

2:0 - 1 очко

3:0 - 1 очко

КРАСНОДАР - РУБИН - 1:1

1:0 - 0 очков

1:0 - 0 очков

УФА - ТОСНО - 5:0

1:0 - 1 очко

2:0 - 1 очко

СПАРТАК - ДИНАМО - 0:1

2:1 - 0 очков

1:0 - 0 очков

РОСТОВ - УРАЛ - 1:0

1:0 - 3 очка

2:1 - 2 очка

АМКАР - АХМАТ - 0:0

1:1 - 2 очка

0:1 - 0 очков

Итого

8 очков

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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