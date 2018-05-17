Конкурс прогнозистов РФПЛ: специалисты победили журналистов, Борис Игнатьев – №1

В 30-м, заключительном, туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили трехкратный чемпион России в составе "Спартака" Виктор Булатов и шеф отдела футбола "СЭ" Илья Андреев.

Победу одержал специалист, набравший 8 очков. Булатов угадал точный счет матча "Ростов" – "Урал" (1:0), одну разность и три исхода, Андреев же предсказал одну разность и четыре исхода.

По итогам конкурса прогнозистов в сезоне-2017/18 уверенный реванш за прошлогоднее поражение взяли специалисты – в их активе 199 очков против 174 у журналистов.

В личных зачетах победы одержали: у журналистов – Филипп Папенков (20 очков), у специалистов – Борис Игнатьев (18 очков), ставший обладателем главного приза – подписки на "СЭ" на второе полугодие 2018-го – первое полугодие 2019-го. Поздравления победителям!

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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