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22:35 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Радченко обыграл журналиста


В 11-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России Дмитрий РАДЧЕНКО и корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

И снова победа специалиста! Радченко предсказал точный счет матча "Ростов" – "Локомотив" (0:1), одну разность и один исход. У Яременко в активе – одна разность и два исхода.

11-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Радченко

Яременко

ДИНАМО – ЦСКА – 0:0

1:1 – 2 очка

1:2 – 0 очков

СПАРТАК – АНЖИ – 2:2

3:0 – 0 очков

5:1 – 0 очков

УРАЛ – ТОСНО – 3:1

1:1 – 0 очков

0:0 – 0 очков

РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ – 0:1

0:1 – 3 очка

0:0 – 0 очков

УФА – АРСЕНАЛ – 1:0

0:1 – 0 очков

2:0 – 1 очко

КРАСНОДАР – ЗЕНИТ – 0:2

2:2 – 0 очков

1:3 – 2 очка

АМКАР – СКА-ХАБАРОВСК – 3:0

2:0 – 1 очко

1:0 – 1 очко

АХМАТ – РУБИН – 1:0

0:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

Итого

6 очков

4 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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