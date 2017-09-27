Конкурс прогнозистов РФПЛ. Радченко обыграл журналиста

В 11-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России Дмитрий РАДЧЕНКО и корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

И снова победа специалиста! Радченко предсказал точный счет матча "Ростов" – "Локомотив" (0:1), одну разность и один исход. У Яременко в активе – одна разность и два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.