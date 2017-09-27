Конкурс прогнозистов РФПЛ. Радченко обыграл журналиста

В 11-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России Дмитрий РАДЧЕНКО и корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
И снова победа специалиста! Радченко предсказал точный счет матча "Ростов" – "Локомотив" (0:1), одну разность и один исход. У Яременко в активе – одна разность и два исхода.
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11-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Радченко
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Яременко
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1:1 – 2 очка
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1:2 – 0 очков
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3:0 – 0 очков
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5:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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0:1 – 3 очка
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0:0 – 0 очков
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0:1 – 0 очков
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2:0 – 1 очко
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2:2 – 0 очков
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1:3 – 2 очка
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2:0 – 1 очко
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1:0 – 1 очко
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0:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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Итого
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6 очков
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4 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.