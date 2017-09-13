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21:45 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Рабинер победил Радимова


В 9-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав РАДИМОВ и обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

Победил журналист. Рабинер угадал точный счет двух матчей ("Амкар" – ЦСКА – 0:1 и "Ахмат" – "Локомотив" – 1:1), Радимов же – только один исход.

9-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Радимов

Рабинер

АМКАР – ЦСКА – 0:1

0:2 – 1 очко

0:1 – 3 очка

ТОСНО – АНЖИ – 2:2

3:1 – 0 очков

2:0 – 0 очков

РОСТОВ – АРСЕНАЛ – 2:2

3:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

СПАРТАК – РУБИН – 1:0

1:2 – 0 очков

1:1 – 0 очков

ДИНАМО – ЗЕНИТ – 0:0

2:3 – 0 очков

1:3 – 0 очков

УФА – КРАСНОДАР – 0:1

2:2 – 0 очков

0:0 – 0 очков

АХМАТ – ЛОКОМОТИВ – 1:1

0:1 – 0 очков

1:1 – 3 очка

УРАЛ – СКА-ХАБАРОВСК – 1:1

2:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

Итого

1 очко

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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