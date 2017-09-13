Конкурс прогнозистов РФПЛ. Рабинер победил Радимова

В 9-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав РАДИМОВ и обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

Победил журналист. Рабинер угадал точный счет двух матчей ("Амкар" – ЦСКА – 0:1 и "Ахмат" – "Локомотив" – 1:1), Радимов же – только один исход.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.