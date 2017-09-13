Конкурс прогнозистов РФПЛ. Рабинер победил Радимова

В 9-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав РАДИМОВ и обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
Победил журналист. Рабинер угадал точный счет двух матчей ("Амкар" – ЦСКА – 0:1 и "Ахмат" – "Локомотив" – 1:1), Радимов же – только один исход.
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9-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Радимов
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Рабинер
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0:2 – 1 очко
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0:1 – 3 очка
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3:1 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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3:0 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
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1:2 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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2:3 – 0 очков
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1:3 – 0 очков
|
2:2 – 0 очков
|
0:0 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
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1:1 – 3 очка
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2:0 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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Итого
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1 очко
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6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.