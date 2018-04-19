Конкурс прогнозистов РФПЛ: Непомнящий обыграл Львова

Тремя перенесенными матчами завершился 23-й тур премьер-лиги, в котором соперничество специалистов и журналистов "СЭ" вели бывший тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий и обозреватель "СЭ" Александр Львов.

Итоговую победу в туре одержал специалист. Непомнящий угадал точный счет матча "Арсенал" – "Ростов" (2:2) и одну разность. Львов предсказал два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.