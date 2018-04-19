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Газета № 7614, 20.04.2018

Конкурс прогнозистов РФПЛ: Непомнящий обыграл Львова


Тремя перенесенными матчами завершился 23-й тур премьер-лиги, в котором соперничество специалистов и журналистов "СЭ" вели бывший тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий и обозреватель "СЭ" Александр Львов.

Итоговую победу в туре одержал специалист. Непомнящий угадал точный счет матча "Арсенал" – "Ростов" (2:2) и одну разность. Львов предсказал два исхода.

23-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Непомнящий

Львов

СКА-ХАБАРОВСК – УРАЛ – 0:3

1:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

АРСЕНАЛ – РОСТОВ – 2:2

2:2 – 3 очка

1:2 – 0 очков

КРАСНОДАР – УФА – 0:1

2:0 – 0 очков

3:1 – 0 очков

АНЖИ – ТОСНО – 2:0

0:1 – 0 очков

2:1 – 1 очко

РУБИН – СПАРТАК – 1:2

2:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

ЛОКОМОТИВ – АХМАТ – 0:0

2:0 – 0 очков

2:1 – 0 очков

ЗЕНИТ – ДИНАМО – 2:1

1:0 – 2 очка

1:1 – 0 очков

ЦСКА – АМКАР – 3:0

1:1 – 0 очков

2:0 – 1 очко

Итого

5 очков

2 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Газета № 7614, 20.04.2018
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