Конкурс прогнозистов РФПЛ: Непомнящий обыграл Львова

Тремя перенесенными матчами завершился 23-й тур премьер-лиги, в котором соперничество специалистов и журналистов "СЭ" вели бывший тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий и обозреватель "СЭ" Александр Львов.
Итоговую победу в туре одержал специалист. Непомнящий угадал точный счет матча "Арсенал" – "Ростов" (2:2) и одну разность. Львов предсказал два исхода.
|
23-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Непомнящий
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Львов
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1:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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2:2 – 3 очка
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1:2 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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3:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
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2:1 – 1 очко
|
2:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
1:0 – 2 очка
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1:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
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2:0 – 1 очко
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Итого
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5 очков
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2 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.