Конкурс прогнозистов РФПЛ. Кирьяков угадал с "Динамо", но не с "Арсеналом"

В 13-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий сборной России Сергей КИРЬЯКОВ и заместитель шефа отдела футбола Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
Победу одержал журналист. Зеленов угадал точный счет матча "Ахмат" – "Спартак" (1:2) и два исхода. Кирьяков предсказал лишь точный результат матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск" (2:0).
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13-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Кирьяков
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Зеленов
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1:1 – 0 очков
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1:2 – 3 очка
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2:0 – 3 очка
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1:0 – 1 очко
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1:1 – 0 очков
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2:0 – 1 очко
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2:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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3:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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0:1 – 0 очков
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Итого
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3 очка
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5 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.