Конкурс прогнозистов РФПЛ. Кирьяков угадал с "Динамо", но не с "Арсеналом"

В 13-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий сборной России Сергей КИРЬЯКОВ и заместитель шефа отдела футбола Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Победу одержал журналист. Зеленов угадал точный счет матча "Ахмат" – "Спартак" (1:2) и два исхода. Кирьяков предсказал лишь точный результат матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск" (2:0).

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.