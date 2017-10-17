20:00 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Кирьяков угадал с "Динамо", но не с "Арсеналом"


В 13-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий сборной России Сергей КИРЬЯКОВ и заместитель шефа отдела футбола Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Победу одержал журналист. Зеленов угадал точный счет матча "Ахмат" – "Спартак" (1:2) и два исхода. Кирьяков предсказал лишь точный результат матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск" (2:0).

13-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Кирьяков

Зеленов

АХМАТ – СПАРТАК – 1:2

1:1 – 0 очков

1:2 – 3 очка

ДИНАМО – СКА-ХАБАРОВСК – 2:0

2:0 – 3 очка

1:0 – 1 очко

УРАЛ – АНЖИ – 2:1

1:1 – 0 очков

2:0 – 1 очко

КРАСНОДАР – ЦСКА – 0:1

2:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

УФА – ЛОКОМОТИВ – 1:0

0:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

РОСТОВ – РУБИН – 0:1

1:1 – 0 очков

0:0 – 0 очков

ЗЕНИТ – АРСЕНАЛ – 0:1

2:0 – 0 очков

3:1 – 0 очков

АМКАР – ТОСНО – 0:0

1:0 – 0 очков

0:1 – 0 очков

Итого

3 очка

5 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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