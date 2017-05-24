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Конкурс прогнозистов РФПЛ. Итоги

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В 30-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 Алексей ЗУЕВ и корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Победу одержал журналист, набравший 3 очка. Папенков угадал три исхода, Зуев же точно предсказал два.

По итогам конкурса прогнозистов в сезоне-2016/17 уверенную победу одержали журналисты, набравшие 221 очко против 191 у специалистов. Безоговорочное первое место в зачете журналистов с 27 очками занял Гоша ЧЕРНОВ. А среди специалистов обладателем главного приза – подписки на "СЭ" на второе полугодие 2017-го – первое полугодие 2018-го – стал Сергей ТАШУЕВ, набравший 20 очков. Поздравления победителям!

30-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Зуев

Папенков

АРСЕНАЛ – СПАРТАК – 3:0

1:3 – 0 очков

2:1 – 1 очко

АМКАР – РУБИН – 1:2

2:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

ЦСКА – АНЖИ – 4:0

2:0 – 1 очко

2:0 – 1 очко

ОРЕНБУРГ – РОСТОВ – 2:0

1:2 – 0 очков

1:3 – 0 очков

УФА – УРАЛ – 1:0

1:1 – 0 очков

1:2 – 0 очков

ЛОКОМОТИВ – ЗЕНИТ – 0:2

2:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

ТОМЬ – КРАСНОДАР – 1:5

1:3 – 1 очко

0:3 – 1 очко

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ТЕРЕК – 1:3

2:2 – 0 очков

1:1 – 0 очков

Итого

2 очка

3 очка

После 30 туров (+12=3-15)

Специалисты

Журналисты

Сумма

191 очко

221очко

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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