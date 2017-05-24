Конкурс прогнозистов РФПЛ. Итоги

В 30-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 Алексей ЗУЕВ и корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
Победу одержал журналист, набравший 3 очка. Папенков угадал три исхода, Зуев же точно предсказал два.
По итогам конкурса прогнозистов в сезоне-2016/17 уверенную победу одержали журналисты, набравшие 221 очко против 191 у специалистов. Безоговорочное первое место в зачете журналистов с 27 очками занял Гоша ЧЕРНОВ. А среди специалистов обладателем главного приза – подписки на "СЭ" на второе полугодие 2017-го – первое полугодие 2018-го – стал Сергей ТАШУЕВ, набравший 20 очков. Поздравления победителям!
|
30-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Зуев
|
Папенков
|
1:3 – 0 очков
|
2:1 – 1 очко
|
2:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
2:0 – 1 очко
|
2:0 – 1 очко
|
1:2 – 0 очков
|
1:3 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:2 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:3 – 1 очко
|
0:3 – 1 очко
|
2:2 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
Итого
|
2 очка
|
3 очка
|
После 30 туров (+12=3-15)
|
Специалисты
|
Журналисты
|
Сумма
|
191 очко
|
221очко
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.