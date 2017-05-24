Конкурс прогнозистов РФПЛ. Итоги

В 30-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 Алексей ЗУЕВ и корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Победу одержал журналист, набравший 3 очка. Папенков угадал три исхода, Зуев же точно предсказал два.

По итогам конкурса прогнозистов в сезоне-2016/17 уверенную победу одержали журналисты, набравшие 221 очко против 191 у специалистов. Безоговорочное первое место в зачете журналистов с 27 очками занял Гоша ЧЕРНОВ. А среди специалистов обладателем главного приза – подписки на "СЭ" на второе полугодие 2017-го – первое полугодие 2018-го – стал Сергей ТАШУЕВ, набравший 20 очков. Поздравления победителям!

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.