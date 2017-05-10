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Конкурс прогнозистов РФПЛ: интрига, похоже, умерла

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КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ

В 27-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" Сергей ВЕДЕНЕЕВ и корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

Победил журналист. Яременко угадал точный счет матча "Оренбург" – "Краснодар" (1:0), одну разность и один исход. Веденеев набрал два очка, предсказав два исхода. Интрига в конкурсе, похоже, умерла, как и интрига в российском чемпионате. Журналисты оторвались далеко вперед – 203 очка против 174.

27-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Веденеев

Яременко

АМКАР – ЦСКА – 0:2

0:1 – 1 очко

1:1 – 0 очков

АРСЕНАЛ – РОСТОВ – 1:0

0:0 – 0 очков

0:0 – 0 очков

СПАРТАК – ТОМЬ – 1:0

3:0 – 1 очко

4:1 – 1 очко

ОРЕНБУРГ – КРАСНОДАР – 1:0

0:1 – 0 очков

1:0 – 3 очка

РУБИН – УФА – 2:1

1:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

ЗЕНИТ – ТЕРЕК – 0:1

2:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

УРАЛ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:3

1:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

АНЖИ – ЛОКОМОТИВ – 0:0

2:1 – 0 очков

1:1 – 2 очка

Итого

2 очка

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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