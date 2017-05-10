Конкурс прогнозистов РФПЛ: интрига, похоже, умерла

КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ
В 27-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" Сергей ВЕДЕНЕЕВ и корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
Победил журналист. Яременко угадал точный счет матча "Оренбург" – "Краснодар" (1:0), одну разность и один исход. Веденеев набрал два очка, предсказав два исхода. Интрига в конкурсе, похоже, умерла, как и интрига в российском чемпионате. Журналисты оторвались далеко вперед – 203 очка против 174.
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27-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Веденеев
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Яременко
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0:1 – 1 очко
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1:1 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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3:0 – 1 очко
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4:1 – 1 очко
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0:1 – 0 очков
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1:0 – 3 очка
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1:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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2:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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2:1 – 0 очков
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1:1 – 2 очка
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Итого
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2 очка
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6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.