Конкурс прогнозистов РФПЛ: Гришин победил журналиста

В двадцать восьмом туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-игрок ЦСКА, тренер юрмальского "Спартака" Александр Гришин и корреспондент "СЭ" Павел Гуревич.

Победу одержал специалист. Гришин угадал точный счет матча "Ростов" – "Тосно" (2:0), одну разность и два исхода. Гуревич также предсказал точный счет матча "Динамо" – "Рубин" (0:0) и две разности.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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