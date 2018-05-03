Конкурс прогнозистов РФПЛ: Гришин победил журналиста

В двадцать восьмом туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-игрок ЦСКА, тренер юрмальского "Спартака" Александр Гришин и корреспондент "СЭ" Павел Гуревич.
Победу одержал специалист. Гришин угадал точный счет матча "Ростов" – "Тосно" (2:0), одну разность и два исхода. Гуревич также предсказал точный счет матча "Динамо" – "Рубин" (0:0) и две разности.
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28-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Гришин
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Гуревич
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1:0 – 2 очка
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1:1 – 0 очков
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0:1 – 1 очко
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1:1 – 0 очков
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0:1 – 0 очков
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1:2 – 0 очков
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2:0 – 3 очка
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1:1 – 0 очков
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3:0 – 1 очко
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2:0 – 1 очко
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1:0 – 0 очков
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0:0 – 3 очка
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2:1 – 0 очков
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2:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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2:1 – 1 очко
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Итого
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7 очков
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5 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.