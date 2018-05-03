22:00 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ: Гришин победил журналиста


В двадцать восьмом туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-игрок ЦСКА, тренер юрмальского "Спартака" Александр Гришин и корреспондент "СЭ" Павел Гуревич.

Победу одержал специалист. Гришин угадал точный счет матча "Ростов" – "Тосно" (2:0), одну разность и два исхода. Гуревич также предсказал точный счет матча "Динамо" – "Рубин" (0:0) и две разности.

28-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Гришин

Гуревич

АРСЕНАЛ – АНЖИ – 2:1

1:0 – 2 очка

1:1 – 0 очков

АМКАР – СПАРТАК – 0:2

0:1 – 1 очко

1:1 – 0 очков

ЗЕНИТ – ЦСКА – 0:0

0:1 – 0 очков

1:2 – 0 очков

РОСТОВ – ТОСНО – 2:0

2:0 – 3 очка

1:1 – 0 очков

УФА – СКА-ХАБАРОВСК – 1:0

3:0 – 1 очко

2:0 – 1 очко

ДИНАМО – РУБИН – 0:0

1:0 – 0 очков

0:0 – 3 очка

АХМАТ – УРАЛ – 0:0

2:1 – 0 очков

2:1 – 0 очков

КРАСНОДАР – ЛОКОМОТИВ – 2:0

1:1 – 0 очков

2:1 – 1 очко

Итого

7 очков

5 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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