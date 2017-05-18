 Конкурс прогнозистов РФПЛ: досрочная победа журналистов. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ: досрочная победа журналистов

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В 29-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" Анатолий БАЙДАЧНЫЙ и корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Журналисты взяли реванш за поражение в прошлом туре. Гончаров предсказал точный счет матча "Анжи" – "Ростов" (1:2) и четыре исхода. Байдачный также угадал точный счет матча "Рубин" – ЦСКА (0:2) и один исход. После этого тура стало ясно, что журналисты празднуют досрочную победу в конкурсе – 218-189!

29-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Байдачный

Гончаров

ТОМЬ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 0:2

1:2 – 1 очко

0:1 – 1 очко

ОРЕНБУРГ – УФА – 1:1

1:0 – 0 очков

2:1 – 0 очков

УРАЛ – ЛОКОМОТИВ – 1:2

1:0 – 0 очков

2:2 – 0 очков

СПАРТАК – ТЕРЕК – 3:0

1:2 – 0 очков

3:1 – 1 очко

РУБИН – ЦСКА – 0:2

0:2 – 3 очка

0:1 – 1 очко

АНЖИ – РОСТОВ – 1:2

1:1 – 0 очков

1:2 – 3 очка

ЗЕНИТ – КРАСНОДАР – 1:0

1:1 – 0 очков

3:1 – 1 очко

АРСЕНАЛ – АМКАР – 0:0

1:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

Итого

4 очка

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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