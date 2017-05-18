Конкурс прогнозистов РФПЛ: досрочная победа журналистов

В 29-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" Анатолий БАЙДАЧНЫЙ и корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
Журналисты взяли реванш за поражение в прошлом туре. Гончаров предсказал точный счет матча "Анжи" – "Ростов" (1:2) и четыре исхода. Байдачный также угадал точный счет матча "Рубин" – ЦСКА (0:2) и один исход. После этого тура стало ясно, что журналисты празднуют досрочную победу в конкурсе – 218-189!
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29-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Байдачный
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Гончаров
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1:2 – 1 очко
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0:1 – 1 очко
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1:0 – 0 очков
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2:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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2:2 – 0 очков
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1:2 – 0 очков
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3:1 – 1 очко
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0:2 – 3 очка
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0:1 – 1 очко
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1:1 – 0 очков
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1:2 – 3 очка
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1:1 – 0 очков
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3:1 – 1 очко
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1:0 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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Итого
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4 очка
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7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.