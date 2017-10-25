Конкурс прогнозистов РФПЛ. Байдачный угадал с "Локомотивом", но не со "Спартаком"

В 14-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР Анатолий БАЙДАЧНЫЙ и корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Победу одержал специалист. Байдачный угадал точный счет матча "Локомотив" – "Краснодар" (3:0) и три разности. Гончаров предсказал точный результат встречи "Урал" – "Ахмат" (2:0), а также одну разность и один исход.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.