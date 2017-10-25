Конкурс прогнозистов РФПЛ. Байдачный угадал с "Локомотивом", но не со "Спартаком"

В 14-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР Анатолий БАЙДАЧНЫЙ и корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
Победу одержал специалист. Байдачный угадал точный счет матча "Локомотив" – "Краснодар" (3:0) и три разности. Гончаров предсказал точный результат встречи "Урал" – "Ахмат" (2:0), а также одну разность и один исход.
|
14-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Байдачный
|
Гончаров
|
1:1 – 2 очка
|
1:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
2:2 – 2 очка
|
1:1 – 2 очка
|
3:1 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
2:0 – 3 очка
|
1:1 – 2 очка
|
0:2 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
2:0 – 3 очка
|
3:2 – 1 очко
|
Итого
|
9 очков
|
6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.