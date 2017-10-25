13:00 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Байдачный угадал с "Локомотивом", но не со "Спартаком"


В 14-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР Анатолий БАЙДАЧНЫЙ и корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Победу одержал специалист. Байдачный угадал точный счет матча "Локомотив""Краснодар" (3:0) и три разности. Гончаров предсказал точный результат встречи "Урал""Ахмат" (2:0), а также одну разность и один исход.

14-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Байдачный

Гончаров

СКА-ХАБАРОВСК – УФА – 2:2

1:1 – 2 очка

1:0 – 0 очков

ТОСНО – РОСТОВ – 1:1

1:0 – 0 очков

2:2 – 2 очка

РУБИН – ДИНАМО – 0:0

1:1 – 2 очка

3:1 – 0 очков

СПАРТАК – АМКАР – 0:0

2:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

УРАЛ – АХМАТ – 2:0

0:1 – 0 очков

2:0 – 3 очка

ЦСКА – ЗЕНИТ – 0:0

1:1 – 2 очка

0:2 – 0 очков

АНЖИ – АРСЕНАЛ – 3:2

0:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

ЛОКОМОТИВ – КРАСНОДАР – 2:0

2:0 – 3 очка

3:2 – 1 очко

Итого

9 очков

6 очков
 

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Опрос

Кто будет лидировать в РФПЛ после матча "Зенит" - "Локомотив" в 15-м туре?
голосовать
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий