23:15 31 октября | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. 6:5 в пользу журналиста


В 15-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА Александр ГРИШИН и корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Победил журналист. Гуревич угадал точный счет матча "Амкар" – "Урал" (1:1), одну разность и один исход. Гришин предсказал две разности и один исход.

15-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Гришин

Гуревич

АРСЕНАЛ – ЦСКА – 1:0

0:2 – 0 очков

0:1 – 0 очков

РОСТОВ – СПАРТАК – 2:2

1:1 – 2 очка

0:1 – 0 очков

АМКАР – УРАЛ – 1:1

1:0 – 0 очков

1:1 – 3 очка

ДИНАМО – ТОСНО – 0:1

2:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

ЗЕНИТ – ЛОКОМОТИВ – 0:3

0:1 – 1 очко

1:1 – 0 очков

КРАСНОДАР – СКА-ХАБАРОВСК – 4:1

3:0 – 2 очка

2:0 – 1 очко

УФА – РУБИН – 2:1

0:0 – 0 очков

1:0 – 2 очка

АХМАТ – АНЖИ – 1:1

2:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

Итого

5 очков

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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