Конкурс прогнозистов РФПЛ. 6:5 в пользу журналиста

В 15-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА Александр ГРИШИН и корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.
Победил журналист. Гуревич угадал точный счет матча "Амкар" – "Урал" (1:1), одну разность и один исход. Гришин предсказал две разности и один исход.
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15-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Гришин
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Гуревич
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0:2 – 0 очков
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0:1 – 0 очков
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1:1 – 2 очка
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0:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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1:1 – 3 очка
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2:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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0:1 – 1 очко
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1:1 – 0 очков
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3:0 – 2 очка
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2:0 – 1 очко
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0:0 – 0 очков
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1:0 – 2 очка
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2:0 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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Итого
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5 очков
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6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.