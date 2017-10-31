Конкурс прогнозистов РФПЛ. 6:5 в пользу журналиста

В 15-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА Александр ГРИШИН и корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Победил журналист. Гуревич угадал точный счет матча "Амкар" – "Урал" (1:1), одну разность и один исход. Гришин предсказал две разности и один исход.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.