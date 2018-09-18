Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 7-го тура

Прогнозы на седьмой тур чемпионата России давали экс-защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег Корнаухов и обозреватель "СЭ" Александр Кружков.

Специалист был близок к тому, чтобы набрать очки за каждый из матчей. Однако "Рубин" не без помощи перекладины удержал победу над "Енисеем", а "Спартак" за несколько минут до конца пропустил решающий гол от "Ахмата". В результате Корнаухов набрал 10 баллов и повторил результат лидера текущего сезона Геннадия Морозова. Кружков отстал от оппонента на одно очко и вышел на первое место среди журналистов, обойдя Александра Львова и Виталия Айрапетова.

Специалисты в шестой раз праздновали победу и вновь увеличили преимущество в общем зачете – 55:46.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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