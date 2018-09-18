Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 7-го тура

Прогнозы на седьмой тур чемпионата России давали экс-защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег Корнаухов и обозреватель "СЭ" Александр Кружков.
Специалист был близок к тому, чтобы набрать очки за каждый из матчей. Однако "Рубин" не без помощи перекладины удержал победу над "Енисеем", а "Спартак" за несколько минут до конца пропустил решающий гол от "Ахмата". В результате Корнаухов набрал 10 баллов и повторил результат лидера текущего сезона Геннадия Морозова. Кружков отстал от оппонента на одно очко и вышел на первое место среди журналистов, обойдя Александра Львова и Виталия Айрапетова.
Специалисты в шестой раз праздновали победу и вновь увеличили преимущество в общем зачете – 55:46.
|
7-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Корнаухов
|
Кружков
|
1:1 – 3 очка
|
1:0 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:0 – 3 очка
|
1:2 – 1 очко
|
0:0 – 0 очков
|
1:0 – 1 очко
|
1:0 – 1 очко
|
0:2 – 1 очко
|
0:1 – 2 очка
|
1:2 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
2:2 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:1 – 3 очка
|
1:1 – 3 очка
|
Итого
|
10 очков
|
9 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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