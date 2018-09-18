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Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 7-го тура

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Прогнозы на седьмой тур чемпионата России давали экс-защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег Корнаухов и обозреватель "СЭ" Александр Кружков.

Специалист был близок к тому, чтобы набрать очки за каждый из матчей. Однако "Рубин" не без помощи перекладины удержал победу над "Енисеем", а "Спартак" за несколько минут до конца пропустил решающий гол от "Ахмата". В результате Корнаухов набрал 10 баллов и повторил результат лидера текущего сезона Геннадия Морозова. Кружков отстал от оппонента на одно очко и вышел на первое место среди журналистов, обойдя Александра Львова и Виталия Айрапетова.

Специалисты в шестой раз праздновали победу и вновь увеличили преимущество в общем зачете – 55:46.

7-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Корнаухов

Кружков

Локомотив – Динамо – 1:1

1:1 – 3 очка

1:0 – 0 очков

Рубин – Енисей – 1:0

1:1 – 0 очков

1:0 – 3 очка

Уфа – ЦСКА – 0:3

1:2 – 1 очко

0:0 – 0 очков

Арсенал – Кр.Советов – 4:0

1:0 – 1 очко

1:0 – 1 очко

Оренбург – Зенит – 1:2

0:2 – 1 очко

0:1 – 2 очка

Анжи – Краснодар – 0:4

1:2 – 1 очко

1:1 – 0 очков

Спартак – Ахмат – 1:2

2:2 – 0 очков

1:0 – 0 очков

Урал – Ростов – 1:1

1:1 – 3 очка

1:1 – 3 очка

Итого

10 очков

9 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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