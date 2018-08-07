Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 2-го тура

Во втором туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент отдела футбола Михаил Гончаров.
Победа досталась Байдачному, который набрал восемь очков, угадав точный счет в матче "Динамо" – "Рубин" и разность мячей во встрече "Ахмат" – Енисей". По итогам двух туров специалисты увеличили отрыв от журналистов – 16:11.
|
2-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Байдачный
|
Гончаров
|
1:1 – 3 очка
|
0:1 – 0 очков
|
0:2 – 1 очко
|
0:1 – 2 очка
|
3:1 – 1 очко
|
2:0 – 1 очко
|
2:1 – 0 очков
|
0:2 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
2:1 – 2 очка
|
0:0 – 0 очков
|
2:1 – 1 очко
|
2:0 – 1 очко
|
Итого
|
8 очков
|
4 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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