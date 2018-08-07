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Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 2-го тура


Во втором туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент отдела футбола Михаил Гончаров.

Победа досталась Байдачному, который набрал восемь очков, угадав точный счет в матче "Динамо" – "Рубин" и разность мячей во встрече "Ахмат" – Енисей". По итогам двух туров специалисты увеличили отрыв от журналистов – 16:11.

2-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Байдачный

Гончаров

ДИНАМО – РУБИН – 1:1

1:1 – 3 очка

0:1 – 0 очков

УРАЛ – КРАСНОДАР – 1:2

0:2 – 1 очко

0:1 – 2 очка

ЗЕНИТ – АРСЕНАЛ – 1:0

3:1 – 1 очко

2:0 – 1 очко

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 0:0

2:1 – 0 очков

0:2 – 0 очков

КР.СОВЕТОВ – ОРЕНБУРГ – 0:3

1:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

ЦСКА – РОСТОВ – 0:1

1:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

АХМАТ – ЕНИСЕЙ – 1:0

2:1 – 2 очка

0:0 – 0 очков

УФА – АНЖИ – 3:0

2:1 – 1 очко

2:0 – 1 очко

Итого

8 очков

4 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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