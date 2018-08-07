Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 2-го тура

Во втором туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент отдела футбола Михаил Гончаров.

Победа досталась Байдачному, который набрал восемь очков, угадав точный счет в матче "Динамо" – "Рубин" и разность мячей во встрече "Ахмат" – Енисей". По итогам двух туров специалисты увеличили отрыв от журналистов – 16:11.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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