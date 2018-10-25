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Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 11-го тура

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Прогнозы на 11-й тур чемпионата России давали экс-нападающий "Локомотива", "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин и корреспондент "СЭ" Юлия Яковлева.

В непредсказуемом туре прогнозистам удалось набрать очки лишь в трех матчах. Причем Булыкин угадал два точных счета и одну разность, а Яковлева – счет и две разности. Специалисты одержали восьмую победу над корреспондентами при одной ничьей и двух поражениях. Общий счет противостояния – 86:72.

11-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Булыкин

Яковлева

Анжи – ЦСКА – 0:2

0:2 – 3 очка

1:3 – 2 очка

Локомотив – Ростов – 2:1

2:1 – 3 очка

1:0 – 2 очка

Оренбург – Енисей – 0:0

1:0 – 0 очков

2:1 – 0 очков

Урал – Кр.Советов – 1:1

0:0 – 2 очка

1:1 – 3 очка

Уфа – Рубин – 0:0

0:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

Динамо – Зенит – 1:0

1:2 – 0 очков

1:3 – 0 очков

Спартак – Арсенал – 2:3

2:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

Краснодар – Ахмат – 0:1

2:0 – 0 очков

3:0 – 0 очков

Итого

8 очков

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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