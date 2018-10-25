Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 11-го тура

В непредсказуемом туре прогнозистам удалось набрать очки лишь в трех матчах. Причем Булыкин угадал два точных счета и одну разность, а Яковлева – счет и две разности. Специалисты одержали восьмую победу над корреспондентами при одной ничьей и двух поражениях. Общий счет противостояния – 86:72.
|
11-й тур
|
Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
|
Булыкин
|
Яковлева
|
0:2 – 3 очка
|
1:3 – 2 очка
|
2:1 – 3 очка
|
1:0 – 2 очка
|
1:0 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
0:0 – 2 очка
|
1:1 – 3 очка
|
0:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:2 – 0 очков
|
1:3 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
3:0 – 0 очков
|
Итого
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8 очков
|
7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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