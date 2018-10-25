Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 11-го тура

П рогнозы на 11-й тур чемпионата России давали экс-нападающий "Локомотива", "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин и корреспондент "СЭ" Юлия Яковлева.

В непредсказуемом туре прогнозистам удалось набрать очки лишь в трех матчах. Причем Булыкин угадал два точных счета и одну разность, а Яковлева – счет и две разности. Специалисты одержали восьмую победу над корреспондентами при одной ничьей и двух поражениях. Общий счет противостояния – 86:72.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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