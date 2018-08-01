Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 1-го тура

Вместе с чемпионатом России стартовал и традиционный конкурс прогнозистов "СЭ". В первом туре соперничество специалистов и журналистов открыли экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов и корреспондент "СЭ" Игорь Новиков.

Победу одержал эксперт, угадавший три разности и два исхода. На счету журналиста – на один исход меньше.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам