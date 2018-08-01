Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 1-го тура

Вместе с чемпионатом России стартовал и традиционный конкурс прогнозистов "СЭ". В первом туре соперничество специалистов и журналистов открыли экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов и корреспондент "СЭ" Игорь Новиков.
Победу одержал эксперт, угадавший три разности и два исхода. На счету журналиста – на один исход меньше.
|
1й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Кечинов
|
Новиков
|
1:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
2:0 – 1 очко
|
3:0 – 1 очко
|
2:1 – 2 очка
|
1:1 – 0 очков
|
0:1 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
2:2 – 2 очка
|
1:1 – 0 очков
|
1:0 – 2 очка
|
0:1 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
1:1 – 2 очка
|
0:2 – 0 очков
|
Итого
|
8 очков
|
7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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