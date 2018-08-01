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Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 1-го тура


Вместе с чемпионатом России стартовал и традиционный конкурс прогнозистов "СЭ". В первом туре соперничество специалистов и журналистов открыли экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов и корреспондент "СЭ" Игорь Новиков.

Победу одержал эксперт, угадавший три разности и два исхода. На счету журналиста – на один исход меньше.

1й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Кечинов

Новиков

УРАЛ – АНЖИ – 0:1

1:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

СПАРТАК – ОРЕНБУРГ – 1:0

2:0 – 1 очко

3:0 – 1 очко

РОСТОВ – АХМАТ – 1:0

2:1 – 2 очка

1:1 – 0 очков

ЕНИСЕЙ – ЗЕНИТ – 0:2

0:1 – 1 очко

1:1 – 0 очков

АРСЕНАЛ – ДИНАМО – 0:0

1:1 – 2 очка

2:2 – 2 очка

РУБИН – КРАСНОДАР – 2:1

1:1 – 0 очков

1:0 – 2 очка

УФА – ЛОКОМОТИВ – 0:0

0:1 – 0 очков

1:1 – 2 очка

КР.СОВЕТОВ – ЦСКА – 0:0

1:1 – 2 очка

0:2 – 0 очков

Итого

8 очков

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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