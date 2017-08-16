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Газета № 7420, 16.08.2017

Конкурс прогнозистов. Первая ничья


В 6-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель "СЭ" Александр КРУЖКОВ.

Первая ничья в сезоне – специалист и журналист набрали по 3 очка. Корнаухов предсказал три исхода, Кружков – одну разность и один исход.

6-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Корнаухов

Кружков

УФА – РОСТОВ – 1:4

1:0 – 0 очков

0:0 – 0 очков

ЦСКА – СПАРТАК – 2:1

2:0 – 1 очко

1:2 – 0 очков

АНЖИ – ДИНАМО – 1:3

0:1 – 1 очко

1:0 – 0 очков

СКА-ХАБАРОВСК – РУБИН – 1:1

0:1 – 0 очков

0:2 – 0 очков

ЛОКОМОТИВ – ТОСНО – 0:2

2:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

КРАСНОДАР – АМКАР – 1:1

1:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

ЗЕНИТ – АХМАТ – 4:0

3:1 – 1 очко

2:0 – 1 очко

АРСЕНАЛ – УРАЛ – 2:2

2:1 – 0 очков

1:1 – 2 очка

Итого

3 очка

3 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Газета № 7420, 16.08.2017
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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