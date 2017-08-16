Конкурс прогнозистов. Первая ничья

В 6-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель "СЭ" Александр КРУЖКОВ.
Первая ничья в сезоне – специалист и журналист набрали по 3 очка. Корнаухов предсказал три исхода, Кружков – одну разность и один исход.
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6-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Корнаухов
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Кружков
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1:0 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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2:0 – 1 очко
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1:2 – 0 очков
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0:1 – 1 очко
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1:0 – 0 очков
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0:1 – 0 очков
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0:2 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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3:1 – 1 очко
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2:0 – 1 очко
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2:1 – 0 очков
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1:1 – 2 очка
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Итого
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3 очка
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3 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
Газета № 7420, 16.08.2017