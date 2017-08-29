Конкурс прогнозистов. Непомнящий - Львов: ничья!

В 8-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили известный российский тренер Валерий НЕПОМНЯЩИЙ и обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ.
Тур закончился ничьей. Непомнящий угадал точный счет двух матчей – "Зенит" – "Ростов" (0:0) и "Краснодар" – "Динамо" (2:0), одну разность и один исход. Львов предсказал точный счет матча "Локомотив" – "Урал" (2:1), две разности и два исхода.
|
8-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Непомнящий
|
Львов
|
0:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
2:0 – 1 очко
|
2:0 – 1 очко
|
1:0 – 2 очка
|
2:1 – 3 очка
|
1:2 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
2:1 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
0:0 – 3 очка
|
1:1 – 2 очка
|
2:0 – 3 очка
|
2:1 – 1 очко
|
Итого
|
9 очков
|
9 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.