Конкурс прогнозистов. Непомнящий - Львов: ничья!

В 8-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили известный российский тренер Валерий НЕПОМНЯЩИЙ и обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ.

Тур закончился ничьей. Непомнящий угадал точный счет двух матчей – "Зенит" – "Ростов" (0:0) и "Краснодар" – "Динамо" (2:0), одну разность и один исход. Львов предсказал точный счет матча "Локомотив" – "Урал" (2:1), две разности и два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.