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22:45 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов. Непомнящий - Львов: ничья!


В 8-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили известный российский тренер Валерий НЕПОМНЯЩИЙ и обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ.

Тур закончился ничьей. Непомнящий угадал точный счет двух матчей – "Зенит" – "Ростов" (0:0) и "Краснодар" – "Динамо" (2:0), одну разность и один исход. Львов предсказал точный счет матча "Локомотив" – "Урал" (2:1), две разности и два исхода.

8-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Непомнящий

Львов

АНЖИ – УФА – 1:0

0:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

АРСЕНАЛ – АМКАР – 0:1

1:1 – 0 очков

2:1 – 0 очков

РУБИН – ТОСНО – 1:0

2:0 – 1 очко

2:0 – 1 очко

ЛОКОМОТИВ – УРАЛ – 2:1

1:0 – 2 очка

2:1 – 3 очка

СКА-ХАБАРОВСК – СПАРТАК – 0:0

1:2 – 0 очков

1:1 – 2 очка

ЦСКА – АХМАТ – 0:1

2:1 – 0 очков

2:0 – 0 очков

ЗЕНИТ – РОСТОВ – 0:0

0:0 – 3 очка

1:1 – 2 очка

КРАСНОДАР – ДИНАМО – 2:0

2:0 – 3 очка

2:1 – 1 очко

Итого

9 очков

9 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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