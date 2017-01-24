Конде уверен, что "Амкар" займет в чемпионате России 4-е или 5-е место

Защитник "Амкара" Секу Конде выразил уверенность, что пермский клуб по итогам сезона окажется в пятерке сильнейших команд чемпионата России. После 17 туров премьер-лиги "Амкар" занимает в турнирной таблице 6-е место, имея в своем активе 27 очков.

– Впечатления от сбора отличные, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Конде. – В Турции хорошая погода, не холодно. Тренировки хорошие, настроение отличное, и, самое главное, сбор проходит без травм. Я ожидаю, во второй части сезона нам будет тяжело. Но у нас проходят отличные сборы, мы подойдем к играм в хорошей готовности. Как сложится в итоге, никто не знает. Но мое мнение – 95%, что мы займем 4-5-е место по итогам чемпионата, так как "Амкар" должен играть в Лиге Европы на следующий сезон. Я верю в это.

Не хотелось бы завышать чьих-то ожиданий, но мы будем выходить на каждую игру и выжимать максимум. Будем стараться набрать как можно больше очков за вторую часть чемпионата, а в конце уже посмотрим в таблицу.