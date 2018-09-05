Концерт Басты на "Ростов Арене". Президент "Ростова" озвучил позицию клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал заявление пресс-службы клуба по поводу концерта рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) на "Ростов Арене". Выступление запланировано на 29 сентября. Накануне дончане предположили, что, если концерт пройдет согласно планам, все оставшиеся домашние игры – ближайшая из которых после концерта запланирована на 6 октября против "Оренбурга" – команда будет проводить на стадионе "Олимп-2".

– Наша пресс-служба просто немного эмоционально отреагировала. Во вторник состоялось совещание по вопросу проведения концерта, на нем присутствовали сотрудники компании "Спорт-Ин", представители министерства спорта, руководство футбольного клуба, эксперты. Вопрос находится в активном обсуждении.

– Какова позиция клуба?

– Главное, что мы хотим в каждом матче побеждать и чтобы это происходило при поддержке как можно большего числа болельщиков. Хотим играть на современном новом стадионе. Каждый матч на "Ростов Арене" – праздник для нас и наших болельщиков. Смотрим в будущее и не хотим возвращаться в прошлое. "Ростов Арена" – наш домашний стадион. Я уверен, что так будет и дальше. Вся ситуация возникла из-за того, что стадионом по сути управляет посредническая структура. Убежден, что компромисс будет найден, мы сделаем все, что от нас требуется. Еще раз повторю: хотим играть на "Ростов Арене".

– И все-таки – допустимо ли проведение там концертов?

– У нас есть опасения только по поводу состояния поля после таких мероприятий. Мы не против подобных вещей на стадионе, концерт можно было бы устроить в периметре арены, но без использования футбольного поля. Либо вообще организовать на "Олимпе-2". В любом случае такие проекты нужно заранее согласовывать и проводить в перерыве между матчами, чтобы до ближайшей встречи имелся запас по времени в 10-14 дней.

Баста готов отменить концерт на "Ростов Арене"

Сегодня у нас такая ситуация: 29 сентября – концерт, 6 октября – домашняя игра. Естественно, имеем ряд опасений и сложностей. Например, открыть продажу билетов на матч с "Оренбургом" сможем не раньше 2 октября, когда станет понятно, сможет ли "Ростов Арена" принять эту игру. В итоге на реализацию билетов останется три полных дня – это огромное неудобство как для болельщиков, так и для клуба.

Если встречу придется переносить на "Олимп-2", то на это у нас тоже окажется всего три дня. Будет необходимо организовать новую билетную программу, обеспечить гарантированные места владельцам абонементов, перестроить всю систему работы. Мы получим очень большой и справедливый негатив от болельщиков, потому что эти организационные вопросы их действительно не должны волновать. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Арташеса Арутюнянца

Заявление Басты о концерте на "Ростов Арене" //

Прав ли "Ростов" в том, что концерты убивают газон?