14:30 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Концерт Алексея Зуева – в прямом эфире Facebook "СЭ"

Алексей ЗУЕВ. Фото Александр ВИЛЬФ
Алексей ЗУЕВ. Фото Александр ВИЛЬФ
0
0
0
3

В воскресенье, 29 января, в редакции "СЭ" состоится концерт бывшего вратаря "Спартака", а ныне поэта-песенника и игрока в пляжный футбол Алексея Зуева.

Голкипер, защищавший цвета красно-белых в 2001 - 2007 годах и отыгравший два матча в групповом турнире Лиги чемпионов, не только ответит на вопросы наших журналистов, но и исполнит несколько песен собственного сочинения – о "Спартаке", футболе и жизни.

Прямая трансляция творческой встречи начнется в 12.00 на странице "СЭ" в Facebook. Видео и текстовая версия беседы будут доступны на сайте и на страницах газеты.

Как подписаться на группу "СЭ" в социальной сети Facebook? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".

На этот концерт билеты не продаются, но подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook смогут попасть на него. Для этого нужно написать письмо на адрес konkurs@sport-express.ru с указанием вашего имени и фамилии и получить приглашение посетить редакцию "СЭ". Просим учесть, что количество мест ограничено.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Дилан

Поддерживаю на счет Романцева. Только устройте с ним запой. Алко-челлендж

20:20 26 января

sozerzator

Излучение Промкооперации и Пищев---Запустите ему Карпина в ванну, нихай ловит? Ну, ты дал!

17:33 26 января

Излучение Промкооперации и Пищев

Ну что ж... давайте еще в студии показательную рыбалку олегиваныча устройте, запустите ему карпа в ванну, нихай ловит!

14:53 26 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ