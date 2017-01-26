Концерт Алексея Зуева – в прямом эфире Facebook "СЭ"

В воскресенье, 29 января, в редакции "СЭ" состоится концерт бывшего вратаря "Спартака", а ныне поэта-песенника и игрока в пляжный футбол Алексея Зуева.
Голкипер, защищавший цвета красно-белых в 2001 - 2007 годах и отыгравший два матча в групповом турнире Лиги чемпионов, не только ответит на вопросы наших журналистов, но и исполнит несколько песен собственного сочинения – о "Спартаке", футболе и жизни.
Прямая трансляция творческой встречи начнется в 12.00 на странице "СЭ" в Facebook. Видео и текстовая версия беседы будут доступны на сайте и на страницах газеты.
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На этот концерт билеты не продаются, но подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook смогут попасть на него. Для этого нужно написать письмо на адрес konkurs@sport-express.ru с указанием вашего имени и фамилии и получить приглашение посетить редакцию "СЭ". Просим учесть, что количество мест ограничено.
Дилан
Поддерживаю на счет Романцева. Только устройте с ним запой. Алко-челлендж
20:20 26 января
sozerzator
Излучение Промкооперации и Пищев---Запустите ему Карпина в ванну, нихай ловит? Ну, ты дал!
17:33 26 января
Излучение Промкооперации и Пищев
Ну что ж... давайте еще в студии показательную рыбалку олегиваныча устройте, запустите ему карпа в ванну, нихай ловит!
14:53 26 января