Концепту - нет! "Енисей" показал форму на новый сезон

"Енисей" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда проведет дебютный сезон в РФПЛ. В сообщении клуба из Красноярска подчеркивается, что эта экипировкая является официальной.

Накануне клуб показал концепт формы, в основу которого лег "вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и "Енисей".

Нереальная форма "Енисея" на дебютный сезон в премьер-лиге