10:30 | Футбол — РФПЛ

Концепту - нет! "Енисей" показал форму на новый сезон


"Енисей" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда проведет дебютный сезон в РФПЛ. В сообщении клуба из Красноярска подчеркивается, что эта экипировкая является официальной.

Накануне клуб показал концепт формы, в основу которого лег "вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и "Енисей".

Нереальная форма "Енисея" на дебютный сезон в премьер-лиге

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