Концепту - нет! "Енисей" показал форму на новый сезон

"Енисей" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда проведет дебютный сезон в РФПЛ. В сообщении клуба из Красноярска подчеркивается, что эта экипировкая является официальной.
Накануне клуб показал концепт формы, в основу которого лег "вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и "Енисей".
Настало время представить ОФИЦИАЛЬНУЮ форму ФК "Енисей" на сезон 2018/2019!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 22 июня 2018 г.
🦁Встречайте: https://t.co/wNWZhwdGLL pic.twitter.com/VMZyv1PF1E