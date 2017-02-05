Концедалов ушел из "Крыльев"

"Крылья Советов" расторгли контракт с защитником Алексеем Концедаловым по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Футболист защищал цвета самарцев с 2010 года и провел 96 матчей в чемпионате и Кубке России.

– Никакой обиды на клуб у меня нет. Это футбол. В Самаре я провел хорошие годы, в последние годы имел постоянную игровую практику, играл в одной команде с сильными футболистами, – сказал Концедалов. – "Крылья Советов" мне многое дали. Конечно, покидать "Крылья" грустно, но никогда не говори никогда – мосты не сжигаю и всегда буду рад приехать в Самару. Хочу сказать большое спасибо за поддержку самарским болельщикам, которые всегда с командой. Продолжайте верить в "Крылья Советов", как вы делаете это сейчас. Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, "Зенитом" и "Спартаком", а также наше возвращение в премьер-лигу. Такие яркие моменты навсегда остаются в памяти.