Концедалов ушел из "Крыльев"

"Крылья Советов" расторгли контракт с защитником Алексеем Концедаловым по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Футболист защищал цвета самарцев с 2010 года и провел 96 матчей в чемпионате и Кубке России.
– Никакой обиды на клуб у меня нет. Это футбол. В Самаре я провел хорошие годы, в последние годы имел постоянную игровую практику, играл в одной команде с сильными футболистами, – сказал Концедалов. – "Крылья Советов" мне многое дали. Конечно, покидать "Крылья" грустно, но никогда не говори никогда – мосты не сжигаю и всегда буду рад приехать в Самару. Хочу сказать большое спасибо за поддержку самарским болельщикам, которые всегда с командой. Продолжайте верить в "Крылья Советов", как вы делаете это сейчас. Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, "Зенитом" и "Спартаком", а также наше возвращение в премьер-лигу. Такие яркие моменты навсегда остаются в памяти.
EVIL915
Вы чё, руководяги КС, совем умом двинулись? Кем играть-то будем? Зотовым и Тарановым? Ваню-капитана, гнать надо в шею, а не толковых игроков! Сезон не закончен, вылет из ПЛ за спиной стоит, а они команду менять принялись? Не хило, видать, НГ гульнули, раз до сих пор прёт!
16:32
shpasic
верните Бобра!
12:33
Гаттузо зол!
Все- это конец!
12:28