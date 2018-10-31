"Конь, пойдем выйдем". "Динамо" представило превью к матчу с ЦСКА

"Динамо" на официальном YouTube-канале опубликовало превью к матчу 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Бело-голубые использовали сцену из российского фильма "Изображая жертву".

В превью показан отрывок фильма "Изображая жертву", когда в процессе следственного эксперимента один из подозреваемых рассказывает о происшествии с "Конем". "Конь" - это школьный друг предполагаемого преступника. "Конь, пойдем выйдем?" - говорит злоумышленник.

Матч "Динамо" - ЦСКА пройдет 3 ноября на стадионе "Арена Химки" в 16.30 (мск). Красно-синие после 12 игр раполагаются на шестом месте, имея в активе 19 очков . Бело-голубые с 14 очками занимают 11 место.