Кому Дзюба подарил свой голос? Видео

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поучаствовал в озвучке популярного проекта. Видео, на котором 29-летний россиянин участвует в записи, опубликовал официальный Инстаграм национальной футбольной команды.
"Мы все видели шикарные голы Артема Дзюбы по ТВ или на стадионе, а скоро еще и его голос станет близок нескольким миллионам жителей России", - таким комментарием сопровождается видео.
- Мне очень дорога и ценна поддержка каждого из вас, друзья. А скоро мой голос станет еще ближе миллионам россиян, - написал сам Дзюба.