Кому Дзюба подарил свой голос? Видео

Мы все видели шикарные голы Артёма Дзюбы @artem.dzyuba по ТВ или на стадионе, а скоро ещё и его голос станет близок нескольким миллионам жителей России😏 #чтотобудет

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 5 Авг 2018 в 11:59 PDT