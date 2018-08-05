22:16 | Футбол — РПЛ

Кому Дзюба подарил свой голос? Видео

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба поучаствовал в озвучке популярного проекта. Видео, на котором 29-летний россиянин участвует в записи, опубликовал официальный Инстаграм национальной футбольной команды.

"Мы все видели шикарные голы Артема Дзюбы по ТВ или на стадионе, а скоро еще и его голос станет близок нескольким миллионам жителей России", - таким комментарием сопровождается видео.

- Мне очень дорога и ценна поддержка каждого из вас, друзья. А скоро мой голос станет еще ближе миллионам россиян, - написал сам Дзюба.

 

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