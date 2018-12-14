Компания, связанная с президентом "Ростова", стала победителем торгов по продаже акций клуба

"Ростов" на своем официальном сайте сообщил о завершении торгов по продаже акций клуба. Победителем аукциона стала компания "Ростов Спорт Менеджмент", которая получила 43,2 процента акций "Ростова".

Как сообщает РБК, эта компания была зарегистрирована в 2018 году, владельцем ее является Вадим Рыбаков. Он же возглавляет компанию "Южный капитал", которая принадлежит президенту "Ростова" Арташесу Арутюнянцу.

Напомним, что акции "Ростова" были выставлены на торги в ноябре 2018 года, цена лота составляла 22,4 миллиона рублей.