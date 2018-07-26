Комолов пока не подал в суд на "Амкар" из-за долгов по зарплате

Бывший полузащитник "Амкара" Павел Комолов заявил, что пока не подавал в суд на клуб из Перми из-за долгов по зарплате. По итогам сезона-2017/18 команда прекратила свое существование из-за финансовых проблем.

– Я изучаю вопрос и работаю в этом направлении, чтобы вернуть свои деньги. В суд пока не подавал, но есть разные варианты, что делать дальше", – цитирует "Р-Спорт" Комолова. – После последней стыковой игры с "Тамбовом" была информация, что клуб останется. В начале июня начали появляться плохие новости, но даже футболисты все узнавали из прессы. Только в самом конце, когда стало понятно, что "Амкара" не будет, нам сообщили на пару дней раньше, чем это появилось в СМИ. Никто нас в курсе не держал. Думаю, до конца оставались варианты спасения клуба, и даже руководство не знало, чем в итоге всё закончится.

Этим летом Комолов перешел в "Енисей", для которого сезон-2018/19 станет дебютным в Российской премьер-лиге.