"Коммунисты Петербурга" хотят защитить судью Иванова от мести "Спартака"

Общественная организация "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" призвала защитить арбитра Сергея Иванова от возможного насилия за судейство в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Наибольшие вопросы вызвало решение арбитра не фиксировать фол Доменико Кришито на Квинси Промесе при счете 3:2. У итальянского защитника "Зенита" уже была желтая карточка. Сергей Иванов нарушения не увидел, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.

В заявлении "Коммунистов Петербурга", в частности утверждается, что "Спартак" вступил в "позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА" Натаном Бартфельдом, раскритиковавшим действия судьи. Организация опасается, что некоторые особенно недовольные фанаты могут "побить" Иванова.

- Если судью Иванова уволят за честность под давлением спартаковского лобби, мы должны быть готовы собирать для него продукты, теплую одежду, ведь впереди зима. Кроме того, звучат призывы начать в отношении него следствие. Честный судья может стать жертвой клеветы и оказаться за решеткой. Вообще -то Иванову лучше инкогнито приехать в Петербург , мы найдем где его спрятать. Ведь болельщики "Спартака" известны своей мстительностью и драчливостью. А в городе на Неве мы честного судью не дадим в обиду, - заявил лидер "Коммунистов Петербурга" Сергей Малинкович.