22:27 3 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Коммунисты Петербурга" хотят защитить судью Иванова от мести "Спартака"

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Общественная организация "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" призвала защитить арбитра Сергея Иванова от возможного насилия за судейство в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Наибольшие вопросы вызвало решение арбитра  не фиксировать фол Доменико Кришито на Квинси Промесе при счете 3:2. У итальянского защитника "Зенита" уже была желтая карточка. Сергей Иванов нарушения не увидел, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.

В заявлении "Коммунистов Петербурга", в частности утверждается, что "Спартак" вступил в "позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА" Натаном Бартфельдом, раскритиковавшим действия судьи. Организация опасается, что некоторые особенно недовольные фанаты могут "побить" Иванова.

- Если судью Иванова уволят за честность под давлением спартаковского лобби, мы должны быть готовы собирать для него продукты, теплую одежду, ведь впереди зима. Кроме того, звучат призывы начать в отношении него следствие. Честный судья может стать жертвой клеветы и оказаться за решеткой.  Вообще -то Иванову лучше инкогнито приехать в Петербург , мы найдем где его спрятать. Ведь болельщики "Спартака" известны своей мстительностью и драчливостью. А в городе на Неве мы честного судью не дадим в обиду, - заявил лидер "Коммунистов Петербурга" Сергей Малинкович.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Promesov

"Спартак" вступил в "позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА" Натаном Бартфельдом - шедевр. я себе это в блокнот сохраню. А Газпром как они оценивают? Ведь газпром главный спонсор и тоже вступил в "позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА"

00:06

spar001

"КОММУНИСТЫ ПЕТЕРБУРГА" пятак свой явно не туда сунули....кто ему угрожает этому судье?..да с такой крышей он неуязвим вообще..будет и дальше свистеть в пользу зенита...лучше вопросом стадиона озаботились..сколько туда вбухали уже питерские начальники..в Москве такого нет дурдома...поддержите петицию против Зенита https://www.change.org/p/люди-предлагаю-фк-зенит-лишить-будущего-чемпионства

00:01

Thergothon

"Есть мнение, что КПЛО функционирует как шутовская организация, задачей которой являются провокации и дискредитация коммунистов путём распространения от их имени эпатажных заявлений"

23:50 3 октября

ВСЕНАМАЧТУ

В ТАЙМС ПИШИТЕ............И ГОЛОС АМЕРИКИ...

23:29 3 октября

ВСЕНАМАЧТУ

ПОЧЕМУ?????????????????????????????????????ТИПИЛЫ?????????????????????????????

23:24 3 октября

ВСЕНАМАЧТУ

ЕСЛИ У ВАС НИКИ НАПИСАНЫ КАКа ПЕСИ КОЛА МАКДОНАЛЬДС НА АНГЛИЦКОМ ЯЗЫКЕ...ФАКЬЮ ПИЩИТЕ НА МОГУЧЕМ РУССКОМ.......

23:23 3 октября

Буква Ё

Ya Santey, это же стебщики известные. Они, например, предлагали сталина к лику святых причислить

23:22 3 октября

Бен Ричардс

А может дело было так ? Пришёл С.Иванов перед матчем "Зенит"- Спартак" к руководству организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" и говорит:"Иду я товарищи на великую битву, почти что на смертный бой против мирового империализма за правое дело колыбели Революции. Там классово чуждый элемент очень опасный и агрессивный - проНАТОвская структура - ФИФА по-ихнему. Так к нам внедрилась зараза, что даже чемпионат мира нам навязала, в разорение страну ввела, стадионы заставила строить за миллиард двести миллионов Евро. Одного слово - враги страшные, беспощадные. Если побьют, считайте меня коммунистом".

23:17 3 октября

Adios Аmigos R.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

23:12 3 октября

Dexterous

Коммунисты Ленинграда хорошо отражают суть нынешнего Зенита и судейства - КОЛХОЗ!

23:09 3 октября

kb minsk

Д....лы, других слов нет

23:07 3 октября

Ya Santey

первое апреля сегодня? это настолько маразматично, что не может быть правдой!

23:07 3 октября

Lars Berger

Нда... Людям заняться вообще нечем. В принципе.

23:04 3 октября

обманутый лох

к Миляру в избушку на курьих ножках

22:54 3 октября

Тот самый Зануда

Спрячут,как Ленина в шалаше..

22:52 3 октября

Thomas_Boy

И ведь кто-то голосует за этих идиотов...

22:51 3 октября

Ботаникум

Да уж, "коммунистам Петербурга" по-прежнему НЕ ХРЕН ДЕЛАТЬ: весь мусор они "убрали", дыры в асфальте "залатали", ВСМ и Охта-центр "построили"....... Теперь можно и в "подпольщиков" поиграть, ведь в песочницы их уже не пускают, а в ОДНОМ "МЕСТЕ" свербит так, что хоть панихиду заказывай!!!

22:43 3 октября

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Материалы других СМИ