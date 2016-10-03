"Коммунисты Петербурга" хотят защитить судью Иванова от мести "Спартака"

Общественная организация "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" призвала защитить арбитра Сергея Иванова от возможного насилия за судейство в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Наибольшие вопросы вызвало решение арбитра не фиксировать фол Доменико Кришито на Квинси Промесе при счете 3:2. У итальянского защитника "Зенита" уже была желтая карточка. Сергей Иванов нарушения не увидел, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.
В заявлении "Коммунистов Петербурга", в частности утверждается, что "Спартак" вступил в "позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА" Натаном Бартфельдом, раскритиковавшим действия судьи. Организация опасается, что некоторые особенно недовольные фанаты могут "побить" Иванова.
- Если судью Иванова уволят за честность под давлением спартаковского лобби, мы должны быть готовы собирать для него продукты, теплую одежду, ведь впереди зима. Кроме того, звучат призывы начать в отношении него следствие. Честный судья может стать жертвой клеветы и оказаться за решеткой. Вообще -то Иванову лучше инкогнито приехать в Петербург , мы найдем где его спрятать. Ведь болельщики "Спартака" известны своей мстительностью и драчливостью. А в городе на Неве мы честного судью не дадим в обиду, - заявил лидер "Коммунистов Петербурга" Сергей Малинкович.
Promesov
"Спартак" вступил в "позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА" Натаном Бартфельдом - шедевр. я себе это в блокнот сохраню. А Газпром как они оценивают? Ведь газпром главный спонсор и тоже вступил в "позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА"
00:06
spar001
"КОММУНИСТЫ ПЕТЕРБУРГА" пятак свой явно не туда сунули....кто ему угрожает этому судье?..да с такой крышей он неуязвим вообще..будет и дальше свистеть в пользу зенита...лучше вопросом стадиона озаботились..сколько туда вбухали уже питерские начальники..в Москве такого нет дурдома...поддержите петицию против Зенита https://www.change.org/p/люди-предлагаю-фк-зенит-лишить-будущего-чемпионства
00:01
Thergothon
"Есть мнение, что КПЛО функционирует как шутовская организация, задачей которой являются провокации и дискредитация коммунистов путём распространения от их имени эпатажных заявлений"
23:50 3 октября
ВСЕНАМАЧТУ
В ТАЙМС ПИШИТЕ............И ГОЛОС АМЕРИКИ...
23:29 3 октября
ВСЕНАМАЧТУ
ПОЧЕМУ?????????????????????????????????????ТИПИЛЫ?????????????????????????????
23:24 3 октября
ВСЕНАМАЧТУ
ЕСЛИ У ВАС НИКИ НАПИСАНЫ КАКа ПЕСИ КОЛА МАКДОНАЛЬДС НА АНГЛИЦКОМ ЯЗЫКЕ...ФАКЬЮ ПИЩИТЕ НА МОГУЧЕМ РУССКОМ.......
23:23 3 октября
Буква Ё
Ya Santey, это же стебщики известные. Они, например, предлагали сталина к лику святых причислить
23:22 3 октября
Бен Ричардс
А может дело было так ? Пришёл С.Иванов перед матчем "Зенит"- Спартак" к руководству организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" и говорит:"Иду я товарищи на великую битву, почти что на смертный бой против мирового империализма за правое дело колыбели Революции. Там классово чуждый элемент очень опасный и агрессивный - проНАТОвская структура - ФИФА по-ихнему. Так к нам внедрилась зараза, что даже чемпионат мира нам навязала, в разорение страну ввела, стадионы заставила строить за миллиард двести миллионов Евро. Одного слово - враги страшные, беспощадные. Если побьют, считайте меня коммунистом".
23:17 3 октября
Adios Аmigos R.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
23:12 3 октября
Dexterous
Коммунисты Ленинграда хорошо отражают суть нынешнего Зенита и судейства - КОЛХОЗ!
23:09 3 октября
kb minsk
Д....лы, других слов нет
23:07 3 октября
Ya Santey
первое апреля сегодня? это настолько маразматично, что не может быть правдой!
23:07 3 октября
Lars Berger
Нда... Людям заняться вообще нечем. В принципе.
23:04 3 октября
обманутый лох
к Миляру в избушку на курьих ножках
22:54 3 октября
Тот самый Зануда
Спрячут,как Ленина в шалаше..
22:52 3 октября
Thomas_Boy
И ведь кто-то голосует за этих идиотов...
22:51 3 октября
Ботаникум
Да уж, "коммунистам Петербурга" по-прежнему НЕ ХРЕН ДЕЛАТЬ: весь мусор они "убрали", дыры в асфальте "залатали", ВСМ и Охта-центр "построили"....... Теперь можно и в "подпольщиков" поиграть, ведь в песочницы их уже не пускают, а в ОДНОМ "МЕСТЕ" свербит так, что хоть панихиду заказывай!!!
22:43 3 октября