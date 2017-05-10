10:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Комличенко может перейти в "Викторию"

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"Виктория" из Пльзеня заинтересована в услугах нападающего "Краснодара" Николая Комличенко, информирует "Р-Спорт".

21-летний форвард, который в составе молодежной сборной России провел шесть матчей, в первой половине текущего сезона на правах аренды выступал за "Слован" из Либереца. В разных турнирах он отличился семь раз. В декабре "Краснодар" вернул Комличенко из аренды, однако футболист не получил игрового времени в первой команде.

Отмечается, что "Виктория" лишь одна из команд, у которых есть интерес к форварду. За ситуацией вокруг игрока внимательно следят и другие чешские клубы из тех, которые будут в следующем сезоне играть в еврокубках.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170510/1120242336.html

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