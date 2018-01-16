Комитет РФС по этике рассмотрит твит Джикии о "шоколадках"

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев сказал, что комитет рассмотрит сообщение, опубликованное защитником Георгием Джикией в официальном Твитере "Спартака" о шоколадках. По его словам, обращение о рассмотрении подаст исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
– Пока нам не поступило обращение о рассмотрении этого сообщения, – сказал Андреев. – Но ожидаем, что в ближайшее время поступит. От кого? От исполняющего обязанности президента РФС Алаева. Думаю, что комитет соберется 25 января. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, в субботу Твиттер красно-белых вел защитник Георгий Джикия. Футболист опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"
Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".
- Спартак (футбол)
- РФС
- Луиз Адриану
- Семен Андреев
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
- Александр Алаев
- Педро Роша
spetrov
Единоросс, конечно, надо отвечать. Например, начать с начальной школы. Объяснить людям, коли раньше им этого не объяснили, что "в Африке живут негры". Впрочем, удастся ли это сделать, если их лучшие представители ловятся на страны типа Лимпопо, не знаю.
18:50
spetrov
passerby, нет, мы просто может не слушать англичан. Этого вполне достаточно. Все остальные плоды твоей буйной детской фантазии идут лесом.
18:47
Единоросс
Это все к разговорам "да, не обращайте вы внимание на эти тупые английские СМИ". Не получается, не обращать внимания! Они выдумывают обвинение, гиперболизируют до огромных масштабов и целые виды спорта в нашей стране попадают под обвинение. Вот и здесь невинные шоколадки уже превратились в "дело Джикия". И не важно, что участники событий ни на что не жалуются - важно, что волна поднялась. Следующий шаг: Россия - страна, в которой развит расизм, давайте ее накажем! Надо отвечать. Как угодно, но через СМИ надо давать сдачи. Пусть и через бредовые темы. В США существует государственная система насилия! Все публичные женщины этой страны добились чего-либо только будучи изнасилованными. Исключим США из всех спортивных соревнований на 10 лет, пока насилие не будет искоренено в этой стране. Ну, и так далее. Мы всегда оправдываемся. Надо заставить оправдываться их. Пусть они объяснят миру, чем отличаются от верблюда.
18:05
passerby
А кто заставляет вас всех слушать англичан и всех остальных, послать их на х.., правда вместе с ними придется послать ФИФА, УЕФА, МОК с их Чемпионатами, Олимпиадами , ЛЧ, ЛЕ , легионеров и прочей чепухой. Я уверен многие нас поддержат - Венесуэла, КНДР, Сирия, Иран , да нам много народу и не надо...
18:03
mikeV
"Это потому што они не любят грузин" (с) Шварценегер :)
18:03
spetrov
...Бедолаге грузину, наверное, и в голову не могло прийти, что он таким образом, оказывается, кого-то оскорбляет. Уверен, его чернокожим партнерам по команде тоже.
17:51
spetrov
...Т.е. признать, что в ситуации с Гамулой поторопились.
17:47
spetrov
Гаттузо Крут!!!!!!#!, с другой стороны, у нас не прецедентное право. Никогда не поздно признать свою ошибку.
17:46
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Арестовать и утопить в горячем расплавленном шоколаде. Понимаю, что все это несусветная глупость и идиотизм с этим расизмом и в словах Джикия ничего такого нет, но по справедливости, которую сам КДК и этики придумали впаяв Гамуле пять игр, тут стоит назначать похожее наказание, а иначе получатся двойные стандарты.
17:41
алигарх и чё?
Настолько закошмарили наших кукловодов, что приходится за всякую фигню отчитываться. Эти дебилы из Англии вообще чувство юмора не имеют, лишь только могут ржать после того как напьются. Парни из Спартака - красавцы с юмором и самоиронией! А эти из комитета ДЕБИЛЫ Б....! Так вроде Лавровых их короновал! Руки прочь от Джикии!!!
17:37
kwazar312
у нас чиновники думают,что говорят?Создается впечатление,что у них и думать нечем.
17:23
sakusda
Всем кто увидел,что-то криминальное в словах Джикии,нужно обратиться ко врачу...а кто истец-то будет?////– Пока нам не поступило обращение о рассмотрении этого сообщения, – сказал Андреев. – Но ожидаем, что в ближайшее время поступит. От кого? От исполняющего обязанности президента РФС Алаева.///Т.е. он на свой счёт это принял или как???
17:10
Serenky25
Ну эти ма....тики ничего не решают. Им бы шоколад надо для активизации мозговой активности прописать.
17:09
werder63
Да вы что! Это же уголовное дело! Такое преступление!!! Да если бы он бандосов в Сирии обучил и вооружил, тогда бы ничего, а назвать шоколадками...... Да это 100500 пожизненных!)))
16:59
letmebetomorrow
we need so much chocolatte!!
16:56
sb1006
Новый твит Джикии: "Не шоколадки не тают".
16:52
Gomer8888
назови он их мармеладками, интересно вой бы такой же поднялся?
16:43
Рюрик 09
Да, кстати, удаление моего комента только лишний раз подтвердит отсутствие свободы слова.
16:35
Рюрик 09
Боже мой, сколько писалось об ужасах цензуры в СССР. А что сейчас, свобода слова? Чё-то не видать этой свободы, запретов ещё больше! О неграх/латиносах не шути, пидорастов не критикуй, о лесбиянках слова плохого не скажи и т.д. и т.п.
16:34
daco22
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
16:33