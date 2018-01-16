Комитет РФС по этике рассмотрит твит Джикии о "шоколадках"

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев сказал, что комитет рассмотрит сообщение, опубликованное защитником Георгием Джикией в официальном Твитере "Спартака" о шоколадках. По его словам, обращение о рассмотрении подаст исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

– Пока нам не поступило обращение о рассмотрении этого сообщения, – сказал Андреев. – Но ожидаем, что в ближайшее время поступит. От кого? От исполняющего обязанности президента РФС Алаева. Думаю, что комитет соберется 25 января. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, в субботу Твиттер красно-белых вел защитник Георгий Джикия. Футболист опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".