10:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Комитет РФС по этике рассмотрит "дело Слуцкого" 15 февраля

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Председатель комитета РФС по этике заявил, что дело экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого за фразу про арбитров будет рассмотрено 15 февраля. В эфире спортивного канала российский специалист сказал, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. Судьи РФПЛ потребовали от Слуцкого извинений, но бывший наставник красно-синих заявил, что его слова были всего лишь шуткой.

– Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду, – цитирует ТАСС Андреева. – На нем будем рассматривать дело Слуцкого.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4012228

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КОММЕНТАРИИ (9)
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saiga

Худшей антирекламы действиям комитета по Этике и придумать было нельзя. Этично ли комитету по этике рассматривать деяния (слова) не футбольного, по сегодняшнему состоянию, персонажа? Да еще через большой промежуток времени.

13:27

Armeez57

Какое то шоу мыльных пузырей!!! Нет сейчас такого тренера в РФПЛ!!!!

12:30

Митюня

Вкатайте ему трехмесячную дисквалификацию. Так сказать, "по всей строгости закона"

12:16

Курт Робертс

На ball-king.ru ежедневно предсказывают исходы футбольных матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаться на одну интуицию.

11:44

Вопреки

Специально дотянули пока Слуцкий свалил... И теперь, в связи изменением обстановки, погрозят пальчиком, чтобы не портить бывшему адм. ресурсному, биографию... для возможного трудоустройства... Только кому он теперь нужен после договорных матчей и позора на ЧЕ. Ну а Гершковича, за подделку подписей и организацию противодействия МУТКО перед выборами в РФС, тоже затрете... тоже обстановка изменилась и выборы прошли ? Так и будет этот орган избирательно карать.. но только тех тренеров и руководителей, у которых нет такой крыши как у Гинера, которого вообще нужно было из кабинета комитета не выпускать за оскорбления футбольных людей российских. Болото

11:38

Enich

клоунада

11:32

trewq_yo

Мне вот интересно... а что сейчас РФС может сделать Слуцкому? Ну соберутся они, ну осудят... и что? Абрамовичу нажалуются?

11:20

marksan

Оборжаться можно от наших чиновников и их бюрократизма!

10:57

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