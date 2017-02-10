Комитет РФС по этике рассмотрит "дело Слуцкого" 15 февраля

Председатель комитета РФС по этике заявил, что дело экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого за фразу про арбитров будет рассмотрено 15 февраля. В эфире спортивного канала российский специалист сказал, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. Судьи РФПЛ потребовали от Слуцкого извинений, но бывший наставник красно-синих заявил, что его слова были всего лишь шуткой.
– Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду, – цитирует ТАСС Андреева. – На нем будем рассматривать дело Слуцкого.
saiga
Худшей антирекламы действиям комитета по Этике и придумать было нельзя. Этично ли комитету по этике рассматривать деяния (слова) не футбольного, по сегодняшнему состоянию, персонажа? Да еще через большой промежуток времени.
13:27
Armeez57
Какое то шоу мыльных пузырей!!! Нет сейчас такого тренера в РФПЛ!!!!
12:30
Митюня
Вкатайте ему трехмесячную дисквалификацию. Так сказать, "по всей строгости закона"
12:16
Курт Робертс
На ball-king.ru ежедневно предсказывают исходы футбольных матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаться на одну интуицию.
11:44
Вопреки
Специально дотянули пока Слуцкий свалил... И теперь, в связи изменением обстановки, погрозят пальчиком, чтобы не портить бывшему адм. ресурсному, биографию... для возможного трудоустройства... Только кому он теперь нужен после договорных матчей и позора на ЧЕ. Ну а Гершковича, за подделку подписей и организацию противодействия МУТКО перед выборами в РФС, тоже затрете... тоже обстановка изменилась и выборы прошли ? Так и будет этот орган избирательно карать.. но только тех тренеров и руководителей, у которых нет такой крыши как у Гинера, которого вообще нужно было из кабинета комитета не выпускать за оскорбления футбольных людей российских. Болото
11:38
Enich
клоунада
11:32
trewq_yo
Мне вот интересно... а что сейчас РФС может сделать Слуцкому? Ну соберутся они, ну осудят... и что? Абрамовичу нажалуются?
11:20
marksan
Оборжаться можно от наших чиновников и их бюрократизма!
10:57