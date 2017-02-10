Комитет РФС по этике рассмотрит "дело Слуцкого" 15 февраля

Председатель комитета РФС по этике заявил, что дело экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого за фразу про арбитров будет рассмотрено 15 февраля. В эфире спортивного канала российский специалист сказал, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. Судьи РФПЛ потребовали от Слуцкого извинений, но бывший наставник красно-синих заявил, что его слова были всего лишь шуткой.

– Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду, – цитирует ТАСС Андреева. – На нем будем рассматривать дело Слуцкого.