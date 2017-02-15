Комитет по этике: "Слуцкому вынесли замечание и рекомендовали извиниться"

Сегодня в Доме футбола состоялось первое заседание комитета РФС по этике под председательством Семена Андреева, возглавившего орган в конце 2016-го, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Среди прочего, было рассмотрено "дело Леонида Слуцкого" – экс-главный тренер ЦСКА в эфире телепередачи "Детский вопрос" сказал, что "если человек является российским арбитром, то его уже можно ударить". Судьи РФПЛ потребовали от Слуцкого извинений, но тренер заявил, что его слова были всего лишь шуткой.

– Главный вопрос – тот самый, который остается с 25 июля прошлого года, – сказал Андреев. – Вы знаете, что на детской телепередаче им были высказаны совсем нелицеприятные слова о российских судьях. Члены комитета единогласно осудили то высказывание Слуцкого. И приняли решение вынести Слуцкому замечание. Первое. И рекомендовать ему организовать публичное извинение СМИ перед арбитрами. В дальнейшем наш комитет будет работать по регламенту, и ждать от Исполкома поступления дел.

– А если Леонид Викторович не захочет извиниться?

– Думаю, на "Матч ТВ", где проходила передача, он и должен принести соответствующие извинения. Временных рамок для этого нет и быть не может. Будут ли санкции, если Слуцкий не захочет? Он же сейчас учится в другой стране. Наш ответственный секретарь с ним общался предварительно, и Слуцкий подтвердил, что готов принять любое решение нашего комитета.

Российские арбитры требуют наказать Слуцкого