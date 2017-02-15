Комитет по этике: "Слуцкому вынесли замечание и рекомендовали извиниться"

Сегодня в Доме футбола состоялось первое заседание комитета РФС по этике под председательством Семена Андреева, возглавившего орган в конце 2016-го, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Среди прочего, было рассмотрено "дело Леонида Слуцкого" – экс-главный тренер ЦСКА в эфире телепередачи "Детский вопрос" сказал, что "если человек является российским арбитром, то его уже можно ударить". Судьи РФПЛ потребовали от Слуцкого извинений, но тренер заявил, что его слова были всего лишь шуткой.
– Главный вопрос – тот самый, который остается с 25 июля прошлого года, – сказал Андреев. – Вы знаете, что на детской телепередаче им были высказаны совсем нелицеприятные слова о российских судьях. Члены комитета единогласно осудили то высказывание Слуцкого. И приняли решение вынести Слуцкому замечание. Первое. И рекомендовать ему организовать публичное извинение СМИ перед арбитрами. В дальнейшем наш комитет будет работать по регламенту, и ждать от Исполкома поступления дел.
– А если Леонид Викторович не захочет извиниться?
– Думаю, на "Матч ТВ", где проходила передача, он и должен принести соответствующие извинения. Временных рамок для этого нет и быть не может. Будут ли санкции, если Слуцкий не захочет? Он же сейчас учится в другой стране. Наш ответственный секретарь с ним общался предварительно, и Слуцкий подтвердил, что готов принять любое решение нашего комитета.
П_о_в_а_р
Диссидентствующий Леонид, вернись!
16:44
Vlаdimir
А если отдельные арбитры будут принимать "ошибочные" решения в пользу одной или другой команды, то они ЧТО должны будут сделать???? Или они автоматически получают статус "неприкосновенного"?
16:37
SS-1525-Sergey
Почему половину сезона ждали, ведь это он, если не ошибаюсь ещё прошлым летом брякнул. Ну клоуны сидят в этом комитете. Ещё бы лет через десять вердикт бы вынесли. Вот почему теперь расследование о употреблении массового бромантана и не только его в Спартаке, даже и не начиналось, рано не все ещё карьеру закончили, связанную с футболом или на тот свет не отправились.
16:31
kvadrocopter
А дело афериста с подписями Гершковича рассматривать не собираются, интереснее неудачную шутку изучать.
16:27