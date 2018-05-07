12:59 | Футбол — РФПЛ

Комитет по этике РФС рассмотрит нецензурные высказывания Баринова в случае получения жалоб


Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым. После победы над "Зенитом" (1:0) и завоевания чемпионского титула футболист исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака".

- Мы рассмотрим инцидент с Дмитрием Бариновым сразу, как только получим заявления с жалобами от представителей клубов РФПЛ и соответствующих лиц, - цитирует Андреева "Р-Спорт". -  Я смотрел видеоролик, где Баринов позволил себе оскорбить другой клуб, но на данный момент никаких документов по этому делу мы не получали.

Ранее Дмитрий Баринов извинился за свое поведение.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180507/1136545851.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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