Комитет по этике РФС рассмотрит дело Кокорина и Мамаева после суда

Пресс-служба РФС назвала сроки рассмотрения комитетом по этике поведения Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся под следствием.

- В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина - Мамаева. Сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося.

По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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