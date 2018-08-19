18:47 | Футбол — РПЛ

Комитет по этике РФС готов рассмотреть слова Ари о судьях матча "Краснодар" - "Спартак"


Комитет по этике РФС может рассмотреть слова нападающего "Краснодара" Ари после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо защитника Самюэля Жиго. После этого он назвал судейство позором для российского футбола. 

- Неправильно так говорить, - цитирует "РИА Новости" главу комитета Семена Андреева. - О судействе часто высказываются футболисты и руководители команд. Пока комитет по этике не получал никаких документов по этому поводу, если они поступят, то мы рассмотрим высказывание футболиста "Краснодара".

Краснодар - Спартак М

 

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https://rsport.ria.ru/football/20180819/1140629002.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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