Комитет по этике РФС готов рассмотреть слова Ари о судьях матча "Краснодар" - "Спартак"

Комитет по этике РФС может рассмотреть слова нападающего "Краснодара" Ари после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо защитника Самюэля Жиго. После этого он назвал судейство позором для российского футбола.

- Неправильно так говорить, - цитирует "РИА Новости" главу комитета Семена Андреева. - О судействе часто высказываются футболисты и руководители команд. Пока комитет по этике не получал никаких документов по этому поводу, если они поступят, то мы рассмотрим высказывание футболиста "Краснодара".