Комитет по этике получил документы по Авдонченко, дело будет рассмотрено в мае

Глава Комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев заявил, что им поступило обращение от РФС дать оценку интервью члена исполкома организации Натальи Авдонченко, которая в разговоре со СМИ жестко раскритиковала работу департамента судейства и инспектирования под руководством Андрея Будогосского.

– Необходимые документы поступили, но Авдонченко сейчас в командировке, поэтому рассмотрение дела состоится в конце апреля или начале мая, но, скорее всего, все-таки в мае. В каких числах? Будем стараться сделать это в начале месяца.

Ранее сообщалось, что РФС отправил в отставку руководителя ДСИ Будогосского, а исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев попросил рассмотреть высказывания Авдонченко на Комитете по этике. (Андрей СИЗЯКИН)