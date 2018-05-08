Комитет по этике пока не получил запрос рассмотреть поведение Баринова

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган пока не получал запрос дать оценку инциденту с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым. После победы в матче 29-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) и завоевания чемпионского титула футболист исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака", а позже принес за нее извинения.

– Пока никаких запросов не получали, – сказал Андреев. (Андрей СИЗЯКИН)

Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака"