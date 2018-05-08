Комитет по этике пока не получил запрос рассмотреть поведение Баринова

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган пока не получал запрос дать оценку инциденту с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым. После победы в матче 29-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) и завоевания чемпионского титула футболист исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака", а позже принес за нее извинения.
– Пока никаких запросов не получали, – сказал Андреев. (Андрей СИЗЯКИН)
Don
шмейхель, а что был торжественный момент какой-то?)))) Кучка каких-то девочек и балбесов собралась, чего-то покричала и всё, никто этого момента в отличие от прошлого года даже не заметил) Да и говно как раз было очень видно издалека на Лохоарене, без Спартака жизнь прожить не можете, ну выиграли один раз в жизни что-то, ну и радуйтесь за свою команду, причём здесь Спартак?))))))
11:17
шмейхель
вот так преступление!!! в адрес самой "народной команды" не цензурную кричалку! вот негодник!! как он мог?? зачем он вообще трогал эту кучу говна,да еще в такой торжественный момент?
10:48
merniloskut
Этот субъект показал уровень комплекса интеллекта которым пышет раздевалка девок!((
10:38
merniloskut
Отольётся подонку это дело. Ничто не происходит безнаказанно, даже в пьяном угаре!
10:30
баламошка
Типичный "комплекс Спартака". Баринов: "Да, в детстве болел за «Спартак», не скрываю этого. Уже тогда понимал, что футбол не просто увлечение, а, возможно, дело жизни. Из «Сатурна» перешел в «Локомотив», жил в интернате, прошёл все ступени - от школы до основного состава. Так что «Локо» - мой родной клуб".
10:15