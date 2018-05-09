Комитет по этике по-прежнему не получил запрос рассмотреть поведение Баринова

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган по-прежнему не получал запрос рассмотреть инцидент с участием полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. После победы в матче 29-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) и завоевания чемпионского титула футболист исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака", а позже принес за нее извинения.

– У нас нет никаких запросов по поводу полузащитника "Локомотива", – сказал Андреев.

Напомним, инциировать разбирательство может руководство РФС. (Андрей СИЗЯКИН)

Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака"