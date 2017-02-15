Комитет по этике: "Обращений по "делу Гершковича" в комитет по этике из КДК не поступало"

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев подчеркнул, что обращений по "делу Гершковича" в комитет не поступало, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Напомним, что председатель Михаил Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие президента РФС Виталия Мутко в выборах главы организации является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил "СЭ", что его не подписывал.

– Будут ли в ближайшее время рассмотрены другие резонансные дела: слова Роберта Евдокимова на пресс-конференции в Краснодаре, якобы сфальсифицированные Гершковичем и объединением тренеров подписи, высказывание Евгения Гинера о Валентине Иванове?

– Вопрос очень точный. Прямой. К сожалению, по этим делам в комитет по этике обращений от исполкома или бюро исполкома не поступало.

– Была же информация от КДК, что дело Гершковича передавали в комитет по этике.

– На самом деле – нет. Возможно, только говорили об этом на словах, но официальной передачи не было.

– Сможет ли в дальнейшем комитет по этике брать дела на рассмотрения самостоятельно, без обращений извне?

– Пока это невозможно, но мы будем готовить свои предложения от комитета на заседание исполкома РФС. Если он нас поддержит, то уже сможем собирать наш комитет и обсуждать дела самостоятельно. Сегодня же мы соблюдаем норму регламента, но хотели бы ее несколько изменить.