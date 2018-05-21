Комитет по этике не получил обращение рассмотреть матерную кричалку Баринова в адрес "Спартака"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган по-прежнему не получал запрос рассмотреть инцидент с участием полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. После победы в матче 29-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) и завоевания чемпионского титула футболист исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака", а позже принес за нее извинения.

– Нет, к нам так и не поступало обращение, – ответил Андреев на вопрос, будут ли они рассматривать поведение футболиста "Локо".

– То есть сезон комитета по этике завершен?

– Похоже на то, потому что обращений к нам нет (усмехается).

По регламенту, напомним, инициировать разбирательство может руководство РФС.

Напомним, в июне 2013 года комитет по этике условно дисквалифицировал на три месяца полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который также после чемпионского матча с "Кубанью" скандировал нецензурные кричалки в адрес "Зенита". (Андрей СИЗЯКИН)