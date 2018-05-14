11:03 | Футбол — РФПЛ

Комитет по этике до сих пор не получил запрос рассмотреть поведение Баринова после чемпионства "Локо"


Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган по-прежнему не получал запрос рассмотреть инцидент с участием полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. После победы в матче 29-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) и завоевания чемпионского титула футболист исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака", а позже принес за нее извинения.

– У нас нет никаких запросов по поводу полузащитника "Локомотива". Ждем ли? Не знаю, я не слышал никаких разговоров на этот счет, – сказал Андреев.

По регламенту инициировать разбирательство может руководство РФС.

Напомним, в июне 2013 года комитет по этике условно дисквалифицировал на три месяца полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который также после чемпионского матча с "Кубанью"​ скандировал нецензурные кричалки в адрес "Зенита". (Андрей СИЗЯКИН)

Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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