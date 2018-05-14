Комитет по этике до сих пор не получил запрос рассмотреть поведение Баринова после чемпионства "Локо"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган по-прежнему не получал запрос рассмотреть инцидент с участием полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. После победы в матче 29-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:0) и завоевания чемпионского титула футболист исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака", а позже принес за нее извинения.



– У нас нет никаких запросов по поводу полузащитника "Локомотива". Ждем ли? Не знаю, я не слышал никаких разговоров на этот счет, – сказал Андреев.



По регламенту инициировать разбирательство может руководство РФС.



Напомним, в июне 2013 года комитет по этике условно дисквалифицировал на три месяца полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который также после чемпионского матча с "Кубанью"​ скандировал нецензурные кричалки в адрес "Зенита". (Андрей СИЗЯКИН)

Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака"