Комиссия РФС поддержала высокую оценку работы Еськова в матче "Спартак" - "Локомотив"

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову за работу на матче 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в РФС.
До перерыва железнодорожники проигрывали в два мяча. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.
По ходу второго тайма на 60-й минуте хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике "Спартака" Денисе Глушакове.
Алексей Еськов: "После просмотра повторов можно говорить о более серьезном наказании для Миранчука"//
Арбитры Еськов и Вилков получили отличные оценки. Травмированный Ристич штудирует правила игры
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- Александр Самедов
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Алексей Миранчук
and0508
Надо быть последовательным ...но такого не бывает в РФПЛ
14:50
dic55
Судью винить не надо...Почему Каррера в место того ,чтобы выпустить защитника, выпустил нападающего это не понятно...При том, что счёт был 2:0...С такими темпами он может доработать до декабря...
14:44
да, мой учитель
Штирлиц порол чушь-чушь повизгивала.
14:43
titan2313
Еськов не судья, а клоун!!!
14:31
Ganik
В европе уписываются от такого судейства Еськова. Очень хочу, чтоб кто-нибудь в европе так же прямой ногой шипами въехал в какого-нибудь сильного баклана, вот тогда и посмотрим, как запоют те, кто прикрывает свой беспредел куплеными экспертами.
14:31