Комиссия РФС поддержала высокую оценку работы Еськова в матче "Спартак" - "Локомотив"

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову за работу на матче 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в РФС.

До перерыва железнодорожники проигрывали в два мяча. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.

По ходу второго тайма на 60-й минуте хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике "Спартака" Денисе Глушакове.

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