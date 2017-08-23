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14:23 | Футбол — РФПЛ

Комиссия РФС поддержала высокую оценку работы Еськова в матче "Спартак" - "Локомотив"

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Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову за работу на матче 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в РФС.

До перерыва железнодорожники проигрывали в два мяча. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.

По ходу второго тайма на 60-й минуте хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике "Спартака" Денисе Глушакове.

Алексей Еськов: "После просмотра повторов можно говорить о более серьезном наказании для Миранчука"//
Арбитры Еськов и Вилков получили отличные оценки. Травмированный Ристич штудирует правила игры

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https://rsport.ria.ru/football/20170823/1124657497.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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and0508

Надо быть последовательным ...но такого не бывает в РФПЛ

14:50

dic55

Судью винить не надо...Почему Каррера в место того ,чтобы выпустить защитника, выпустил нападающего это не понятно...При том, что счёт был 2:0...С такими темпами он может доработать до декабря...

14:44

да, мой учитель

Штирлиц порол чушь-чушь повизгивала.

14:43

titan2313

Еськов не судья, а клоун!!!

14:31

Ganik

В европе уписываются от такого судейства Еськова. Очень хочу, чтоб кто-нибудь в европе так же прямой ногой шипами въехал в какого-нибудь сильного баклана, вот тогда и посмотрим, как запоют те, кто прикрывает свой беспредел куплеными экспертами.

14:31