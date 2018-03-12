Комиссия РФПЛ разрешила "Уралу" провести матч с "Локомотивом"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что комиссия РФПЛ разрешила команде провести матч 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Ранее председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков высказал мнение, что игру стоит перенести, если поле не будет соответствовать требованиям премьер-лиги.

- Комиссия приняла поле, так что будем играть, - цитирует ТАСС Иванова. - Оно в нормальном состоянии. Чего тут нагнетать?

Перед этим матчем "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 21 туре 46 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку "Спартака" составляет 5 очков. "Урал" располагается на 11-й позиции (25).

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.