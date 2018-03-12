10:54 | Футбол — РФПЛ

Комиссия РФПЛ разрешила "Уралу" провести матч с "Локомотивом"

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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что комиссия РФПЛ разрешила команде провести матч 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Ранее председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков высказал мнение, что игру стоит перенести, если поле не будет соответствовать требованиям премьер-лиги.

- Комиссия приняла поле, так что будем играть, - цитирует ТАСС Иванова. - Оно в нормальном состоянии. Чего тут нагнетать?

Перед этим матчем "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 21 туре 46 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку "Спартака" составляет 5 очков. "Урал" располагается на 11-й позиции (25).

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5021782

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Pele Pelevich

Serenky25 Уралу нужна победа.__________Локомотиву - тоже...

12:21

Serenky25

Уралу нужна победа.

11:03

КолобокКолобков

Как-то не до конца по-русски получилось...Надо было за полчаса до игры этот вопрос решить..

11:00

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