Комиссия РФПЛ оценит газон стадиона в Хабаровске 5 июня

Генеральный директор клуба "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов подчеркнул, что комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) проверит газон стадиона имени В.И.Ленина в Хабаровске на предмет соответствия требованиям лиги 5 июня, сообщает "Р-Спорт".

Дальневосточники впервые в истории вышли в российскую премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах "Оренбург". Ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что стадион в Хабаровске хороший, однако необходимо оценить соответствие качества газона требованиям РФПЛ.

На стадионе в Хабаровске постелен искусственный газон с подогревом размером 105x68 метров.