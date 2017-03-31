Комиссия не стала снижать оценку Турбина

По неподтвержденным официально данным, контрольно-квалификационная комиссия РФС сочла правильным решение Евгения Турбина, судившего матч 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) и не показавшего на 86-й минуте желтую карточку защитнику питерцев Луишу Нету, который сорвал перспективную атаку "Амкара". В этом случае его оценка 8,5 балла ("пятерка с плюсом") остается в силе. Если ККК признала бы, что он ошибся, ему пришлось бы снижать оценку до 7,9 балла (до "двойки") и уменьшать число назначений.

Заседание ККК РФС прошло в четверг, его итоги прессе решили не сообщать. Членам комиссии рекомендовано не давать комментарии СМИ.

Нет окончательной информации относительно правильности действий Владимира Сельдякова, судившего игру первенства России "Тосно" – "Динамо" (1:2) и допустившего на 56-й минуте странную ошибку. Хольмен и Милевский вели единоборство в пределах штрафной площади, рефери определил, что динамовец сфолил, но назначил не пенальти, а штрафной удар.

И Турбин, и Сельдяков остаются в списке судей на встречи 21-го тура чемпионата России. Сельдякову предстоит работать на игре "Рубин" – "Зенит", а Турбину – на матче "Ростов" – "Краснодар".

Судя по всему, ККК не стала менять свой первоначальный вердикт, касающийся оценки Михаила Вилкова, обслуживавшего матч "Локомотив" – "Спартак" (1:1). Его решение не назначить пенальти на 23-й минуте, когда в борьбе с Кверквелией в штрафной площади железнодорожников упал Зе Луиш, признано комиссией ошибочным. Равно, как и мнение инспектора Андрея Бутенко, поставившего арбитру хорошую оценку. ККК не приняла во внимание ни разъяснения УЕФА, ни тот факт, что подобные моменты подробно разбирались на сборе судей премьер-лиги, которые в итоге договорились 11-метровые удары не назначать, когда толчок рукой незначителен. (Александр БОБРОВ)