20:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Комиссия не стала снижать оценку Турбина

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По неподтвержденным официально данным, контрольно-квалификационная комиссия РФС сочла правильным решение Евгения Турбина, судившего матч 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" (1:0) и не показавшего на 86-й минуте желтую карточку защитнику питерцев Луишу Нету, который сорвал перспективную атаку "Амкара". В этом случае его оценка 8,5 балла ("пятерка с плюсом") остается в силе. Если ККК признала бы, что он ошибся, ему пришлось бы снижать оценку до 7,9 балла (до "двойки") и уменьшать число назначений.

Заседание ККК РФС прошло в четверг, его итоги прессе решили не сообщать. Членам комиссии рекомендовано не давать комментарии СМИ.

Нет окончательной информации относительно правильности действий Владимира Сельдякова, судившего игру первенства России "Тосно""Динамо" (1:2) и допустившего на 56-й минуте странную ошибку. Хольмен и Милевский вели единоборство в пределах штрафной площади, рефери определил, что динамовец сфолил, но назначил не пенальти, а штрафной удар.

И Турбин, и Сельдяков остаются в списке судей на встречи 21-го тура чемпионата России. Сельдякову предстоит работать на игре "Рубин""Зенит", а Турбину – на матче "Ростов""Краснодар".

Судя по всему, ККК не стала менять свой первоначальный вердикт, касающийся оценки Михаила Вилкова, обслуживавшего матч "Локомотив""Спартак" (1:1). Его решение не назначить пенальти на 23-й минуте, когда в борьбе с Кверквелией в штрафной площади железнодорожников упал Зе Луиш, признано комиссией ошибочным. Равно, как и мнение инспектора Андрея Бутенко, поставившего арбитру хорошую оценку. ККК не приняла во внимание ни разъяснения УЕФА, ни тот факт, что подобные моменты подробно разбирались на сборе судей премьер-лиги, которые в итоге договорились 11-метровые удары не назначать, когда толчок рукой незначителен. (Александр БОБРОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vesmast2012

маразм крепчает...... смысл тогда вообще играть, если все в руках "человека со свистулькой"((((((((((((

21:54

А380726

Будогосский - могила судейства. Он хоть иногда бывает трезвым?

21:52

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