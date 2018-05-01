Комиссионер Федерации футбола Италии: "Манчини готов возглавить сборную. Мы обсудим детали 13 мая"

Комиссионер Федерации футбола Италии заявил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини готов возглавить сборную Италии.

"Вчера у нас была встреча с участием вице-комиссионенра Федерации Алессандро Костакуртой, менеджером сборной Габриэле Ориали и Роберто Манчини. Роберто выразил готовность разорвать трудовые отношения с "Зенитом" и возглавить сборную. Мы договорились, что обсудим цифры и другие детали 13 мая, после окончания сезона в России. Хотел бы сказать, что пока еще ничего не решено", - цитирует комиссионера ANSA.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини является главным кандидатом на пост наставника сборной Италии. Ранее от этой должности отказался Карло Анчелотти.

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