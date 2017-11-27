21:24 | Футбол — РФПЛ

Комбарова увезли с поля на электрокаре

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров был заменен из-за травмы 90+2-й минуте матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Вместо него вышел на поле Илья Кутепов.

Комбаров получил удар в шею в борьбе с полузащитником питерцев Эмилиано Ригони и, возможно, потерял сознание на некоторое время. Игрока красно-белых увезли с поля на электрокаре.

Отметим, что в этой встрече Комбаров записал на свой счет результативную передачу.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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