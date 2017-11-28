Комбаров выбыл до конца года из-за перелома ребра

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выбыл до конца 2017 года, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний игрок получил травму в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1).

Хавбек был заменен на 90+2-й минуте матча. Он получил удар в борьбе с полузащитником питерцев Эмилиано Ригони. Его увезли с поля на электрокаре.

Комбаров после игры прошел медицинское обследование, которое показало перелом девятого ребра. По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, срок восстановления игрока составит около месяца.

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