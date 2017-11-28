Комбаров выбыл до конца года из-за перелома ребра

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выбыл до конца 2017 года, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний игрок получил травму в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1).
Хавбек был заменен на 90+2-й минуте матча. Он получил удар в борьбе с полузащитником питерцев Эмилиано Ригони. Его увезли с поля на электрокаре.
Комбаров после игры прошел медицинское обследование, которое показало перелом девятого ребра. По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, срок восстановления игрока составит около месяца.
alex-ls
да норм судейство, он сам ребрами наскочили на безобидного ригони, весь локоть ему отбил!
11:50
crazysun78
Злые люди, считающие чужие деньги добрых людей, требуют дисквалификации этого добряка, в действиях которого манчини не увидел нарушения...
11:47
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Димоооооон
11:42
trv71
Что ПередАс, что Рыгони - голубые ублюдки. Держись, Димон!
11:40
Promesov
Фернандо не за что дали, а этому за дело не дали. Чему учите товарищи судьи? Надо вести себя как эти два арга(передес и ригони). Или тут судья продажная?
11:35
баламошка
rake по идее это красная зенитовцу. по крайней мере на картинке это тянуло на красную. и манчини жаловался на судейство?////////////Достаточно было бы и жёлтой, у Рыгони уже была одна. Рыгоня, лучше ты у нас на форуме не появляйся!)
11:30
rake
по идее это красная зенитовцу. по крайней мере на картинке это тянуло на красную. и манчини жаловался на судейство?
11:28
NVA23
Здоровья, Дима!
11:23
shpasic
или это ответка за Данни?
11:22
shpasic
будет ли дисква аргентинцу?
11:22
баламошка
Поганая Рыгоня.
11:21