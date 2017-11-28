11:17 | Футбол — РФПЛ

Комбаров выбыл до конца года из-за перелома ребра

11

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выбыл до конца 2017 года, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний игрок получил травму в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1).

Хавбек был заменен на 90+2-й минуте матча. Он получил удар в борьбе с полузащитником питерцев Эмилиано Ригони. Его увезли с поля на электрокаре.

Комбаров после игры прошел медицинское обследование, которое показало перелом девятого ребра. По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, срок восстановления игрока составит около месяца.

Леонид Федун: "Реванш взят. "Спартак" в золотой гонке!"

Опрос

Кто теперь фаворит чемпионата России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-11-28-kombarovu_slomali_rebro/

11
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex-ls

да норм судейство, он сам ребрами наскочили на безобидного ригони, весь локоть ему отбил!

11:50

crazysun78

Злые люди, считающие чужие деньги добрых людей, требуют дисквалификации этого добряка, в действиях которого манчини не увидел нарушения...

11:47

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Димоооооон

11:42

trv71

Что ПередАс, что Рыгони - голубые ублюдки. Держись, Димон!

11:40

Promesov

Фернандо не за что дали, а этому за дело не дали. Чему учите товарищи судьи? Надо вести себя как эти два арга(передес и ригони). Или тут судья продажная?

11:35

баламошка

rake по идее это красная зенитовцу. по крайней мере на картинке это тянуло на красную. и манчини жаловался на судейство?////////////Достаточно было бы и жёлтой, у Рыгони уже была одна. Рыгоня, лучше ты у нас на форуме не появляйся!)

11:30

rake

по идее это красная зенитовцу. по крайней мере на картинке это тянуло на красную. и манчини жаловался на судейство?

11:28

NVA23

Здоровья, Дима!

11:23

shpasic

или это ответка за Данни?

11:22

shpasic

будет ли дисква аргентинцу?

11:22

баламошка

Поганая Рыгоня.

11:21