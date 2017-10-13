Комбаров – второй футболист, проведший 200 матчей за "Спартак" в чемпионате

Матч против "Ахмата" стал для Дмитрия Комбарова 200-м в чемпионатах страны в составе "Спартака". Защитник, выступающий за красно-белых с 2010 года, – всего второй после Егора Титова футболист, добравшийся до этой отметки, выступая за красно-белых. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры "Спартака" по матчам в чемпионатах России

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"