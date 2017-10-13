19:42 | Футбол — РФПЛ

Комбаров – второй футболист, проведший 200 матчей за "Спартак" в чемпионате

На счету Дмитрия Комбарова - 200 матчей за "Спартак". Фото "СЭ"
На счету Дмитрия Комбарова - 200 матчей за "Спартак". Фото "СЭ"

Матч против "Ахмата" стал для Дмитрия Комбарова 200-м в чемпионатах страны в составе "Спартака". Защитник, выступающий за красно-белых с 2010 года, – всего второй после Егора Титова футболист, добравшийся до этой отметки, выступая за красно-белых. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры "Спартака" по матчам в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Егор ТИТОВ

1995-2002, 2003-2008

324

86

Дмитрий КОМБАРОВ

2010 – н.в.

200

20

Андрей ТИХОНОВ

1992-2000, 2011-2012

192

68

Дмитрий ХЛЕСТОВ

1992-1995, 1997-2002

183

6

Евгений МАКЕЕВ

2009–2017

165

3

Сергей ПАРШИВЛЮК

2007-2012, 2013–2016

148

3

Александр ФИЛИМОНОВ

1996-2001

147

-122

Илья ЦЫМБАЛАРЬ

1993-1999

146

42

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

1994-1998, 2004-2005

143

21

Дмитрий АНАНКО

1994-2002

143

1

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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