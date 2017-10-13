Комбаров – второй футболист, проведший 200 матчей за "Спартак" в чемпионате

Матч против "Ахмата" стал для Дмитрия Комбарова 200-м в чемпионатах страны в составе "Спартака". Защитник, выступающий за красно-белых с 2010 года, – всего второй после Егора Титова футболист, добравшийся до этой отметки, выступая за красно-белых. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры "Спартака" по матчам в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1995-2002, 2003-2008
|
324
|
86
|
2010 – н.в.
|
200
|
20
|
1992-2000, 2011-2012
|
192
|
68
|
1992-1995, 1997-2002
|
183
|
6
|
2009–2017
|
165
|
3
|
2007-2012, 2013–2016
|
148
|
3
|
1996-2001
|
147
|
-122
|
1993-1999
|
146
|
42
|
1994-1998, 2004-2005
|
143
|
21
|
1994-2002
|
143
|
1